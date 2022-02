Ein schönes Angebot

Die Leiterin des Berliner Theatertreffens, Yvonne Büdenhölzer, gibt den Posten, den sie seit 2012 innehat, nach dem nächsten Festival ab. Das Theatertreffen 2022 werde ihre letzte Ausgabe sein, sagte sie am Donnerstag in Berlin. »Warum ich aufhöre? Ich habe ein sehr schönes Angebot bekommen.« Um was es sich dabei handelt, will sie aber erst Ende Mai verraten. Beim Theatertreffen werden jährlich bemerkenswerte Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgeführt. Die nächste Ausgabe ist vom 6. bis 22. Mai geplant. (dpa/jW)