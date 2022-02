Etablierter Wahnsinn

Kim Kyung-Hoon/REUTERS Zu Tisch mit Spuckschutz (Tokio, 2.2.2022)

Die sechste Coronawelle hat auch Japan erfasst. Allein in der Zehn-Millionen-Metropole Tokio zählte man am 29. Januar über 17.000 Neuinfektionen, in ganz Japan waren es fast 85.000. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz (Stand vom 2.2.) beträgt 426,2 gemeldete Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (zum Vergleich: BRD 1.206, UK 784,4). Dabei hat das Land eine hohe Impfquote, rund 80 Prozent der Bevölkerung sind zweimal geimpft worden. Die Auffrischung verläuft allerdings stockend, erst drei Prozent haben eine erhalten.

Die hohe Impfbereitschaft der Japaner geht damit einher, dass im Land keine größere Bewegung von Coronaleugnern und Impfskeptikern existiert. Entsprechende Demonstrationen sind im Vergleich zu denen in Europa eher klein. Mit vermeintlichem Rebellentum politische Distinktionsgewinne einzufahren, das funktioniert in Japan nicht besonders gut.

»Die hiesigen Medien stehen voll hinter den Impfungen – Kritik und Warnungen hinsichtlich der Nebenwirkungen sind selten«, sagte Atsuo Fujimura, stellvertretender Vorsitzender der Organisation »Fact Check Initiative Japan«, im Gespräch mit jW am 25. Januar. Medienskepsis ist in Japan nicht stark ausgeprägt: Immerhin rund 65 Prozent der Bevölkerung haben Vertrauen in Mainstreammedien.

Natürlich kursieren auch in Japan gängige Verschwörungsmythen: Impfstoffe würden angeblich Überwachungschips oder Gift enthalten, um die Erdbevölkerung zu dezimieren und zu kontrollieren. Doch das Land sei weniger anfällig für solche Narrative als Europa, wo in Jahrhunderten des Antisemitismus Juden als Sündenböcke für Katastrophen und Verbrechen herhalten mussten, meint Fujimura. Allerdings haben auch in Japan Verschwörungserzählungen in der Geschichte schon fatale Folgen gehabt: Nach dem großen Kanto-Erdbeben von 1923 wurden Tausende Koreaner gelyncht, nachdem Gerüchte verbreitet worden waren, sie hätten Sabotageakte begangen. Am 20.3.1995 tötete die Sekte Omu Shinrikyo (»Lehre der Wahrheit«, inzwischen umbenannt in »Aleph« ) bei einem Anschlag in der U-Bahn von Tokio 13 Menschen mit dem Nervengift Sarin und verletzte annähernd 1.000 Menschen (nach anderen Schätzungen sogar bis 6.300). Ihr Gründer und Anführer Shoko Asahara (eigentlich Chizuo Matsumoto) hielt sich für eine Reinkarnation der Gottheit Shiva und führte Krieg gegen angebliche Schattenmächte (u. a. eine »jüdische Weltschattenregierung«, die er für die Massaker in Ruanda verantwortlich machte). Er wurde am 6.5.1995 verhaftet und am 6.7.2018 durch Erhängen hingerichtet.

Nach dem Tohoku-Erdbeben am 11.3.2011 mit annähernd 20.000 Todesopfern kursierten Gerüchte, USA und Israel hätten durch Atombombenexplosionen das Seebeben und die daraus folgenden Tsunami-Flutwellen künstlich ausgelöst, um Japan zu schwächen. Größere Bewegungen erwuchsen aus diesem Wahn allerdings nicht.

Natürlich sind im Land der Esoteriker, Spiritisten, Wahrsager, Shinto-Götter und buddhistischen Tempel verschiedenste Exponenten auf den Plan getreten, die Coronapandemie für sich zu nutzen. Kosmisches Ungleichgewicht sei Ursache der Krankheit, und Rituale seien die nötige Heilpraxis. Ein Randphänomen.

Weniger harmlose und erfolgreichere Ausprägungen finden sich u. a. bei der zu den neuen japanischen Religionen zählenden Sekte Kofuku no Kagaku (»Happy Science« ) um ihren Führer Ryuho Okawa, der von seinen Anhängern – nach Angaben der Sekte sollen es weltweit Millionen sein – als reinkarnierter Buddha verehrt wird. Gegen Gebühr werden spirituelle Impfungen durchgeführt. Politisch ist die Sekte auf dem Kurs des japanischen Militarismus: Sie gehört mit ihrer nationalistischen Agenda zu den antichinesischen Kräften und steht treu hinter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump.

Die von der Rechten seit jeher betriebene und seit Beginn der Pandemie verschärfte Hetze gegen China ist der eigentliche Kern der Verschwörungsideologie in Japan. China habe das Coronavirus in Forschungslabors in Wuhan als biologische Waffe entwickelt und absichtlich in die Welt getragen, so der Tenor. Okawa und seine Anhänger gehen noch einen Schritt weiter in Richtung Irrationalismus und behaupten, Außerirdische hätten das Virus erschaffen, um China für seinen Kommunismus zu bestrafen, erzählte der Journalist und Sektenspezialist Yoshiro Fujikura gegenüber jW. Der wahnhafte Hass wirkt: 90 Prozent der Japaner sehen die Volksrepublik als Bedrohung Japans und der »regelbasierten Weltordnung«.

Währenddessen stapeln sich in den Buchläden rechte Zeitschriften. Die Winterolympiade in Beijing wird darin wegen der chinesischen Uigurenpolitik kurzerhand »Genozidspiele« genannt, die unbedingt boykottiert werden müssten. Man kennt das noch aus dem Jahr 2008, als Beijing die Sommerolympiade austrug und Japans Rechte »Free Tibet« skandierte. Gleichzeitig gingen auch die japanischen Mainstreammedien mehr und mehr dazu über, China als Feindbild darzustellen. Im Einklang mit der japanischen Kriegstreiberei rund um den Taiwan-Konflikt.