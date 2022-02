In letzter Minute

David W Cerny/REUTERS Tschechien beklagt in seinem nördlichen Grenzgebiet Grundwasserabsenkungen infolge des immer tieferen Abteufens der Braunkohlengrube Turow

Polen steht im Streit um die Verlängerung der Genehmigung für die Braunkohlegrube Turow im Grenzgebiet zu Tschechien und Deutschland vor einer klatschenden juristischen Niederlage. Dies ergibt sich aus dem Gutachten, das der Generalanwalt am Gerichtshof der EU, Priit Pikamäe, am Donnerstag in Luxemburg vorstellte.

In dem Dokument heißt es, Polen habe, als es 2020 die ausgelaufene Genehmigung für den Braunkohleabbau im grenznahen Turow in einem internen Verwaltungsakt um sechs Jahre verlängert habe, gegen Unionsrecht verstoßen, weil dieses bei Projekten dieser Größenordnung zwingend eine Öffentlichkeitsbeteiligung und Umweltverträglichkeitsprüfung verlange. Damit habe Polen nicht nur gegen die entsprechende EU-Richtlinie aus dem Jahre 2011 verstoßen, sondern auch gegen das generelle Gebot der »loyalen Zusammenarbeit« zwischen den Mitgliedstaaten. Eine weitere inzwischen in Polen erteilte Betriebsgenehmigung für die Grube bis zum Jahr 2044 war in Luxemburg noch gar nicht Verfahrensgegenstand; angesichts der Linie des aktuellen Gutachtens ist aber absehbar, dass dieses Projekt in der EU erst recht keine Gnade finden wird.

Der Schlussvortrag des Generalanwalts ist nicht bindend, gibt aber in aller Regel vor, worauf das Urteil in der Hauptsache hinauslaufen wird. In welche Richtung der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilen würde, hatte sich schon im Herbst 2021 angedeutet, als die Kammer Polen per einstweiliger Anordnung verpflichtete, den Tagebau bis zum Urteil in der Hauptsache einzustellen. Da Polen dies nicht tat, sind seitdem Strafzahlungen von täglich 500.000 Euro an den EU-Haushalt fällig; die Summe ist inzwischen auf 70 Millionen Euro angewachsen, deutlich mehr als die 50 Millionen Euro, die Tschechien an Schadenersatzzahlungen von seinem nördlichen Nachbarn verlangt hatte, um den Streit außergerichtlich beizulegen. Polen hat bereits angekündigt, diese Zahlungen nicht zu leisten; damit dürfte der Fall Turow der erste werden, in dem die EU Polen Leistungen aus den Strukturhilfe- und Regionalfonds in entsprechender Höhe kürzt.

In der Sache geht es darum, dass Tschechien über Grundwasserabsenkungen in seinem nördlichen Grenzgebiet infolge des immer tieferen Abteufens der Braunkohlengrube Turow klagt. Über Bergschäden wie Risse in Häuserwänden klagen Anwohner auch auf der deutschen Seite der Neiße im sächsischen Zittau und Umgebung. Der Tagebau liegt in unmittelbarer Grenznähe im Dreiländereck Polen–Tschechien–Deutschland. Deutsche Stellen sind jedoch trotz Aufforderung durch Umweltverbände und Bürgerinitiativen der tschechischen Klage nicht beigetreten. Polen hat das in der Vergangenheit nicht gehindert, Tschechien vorzuwerfen, es lasse sich vor den Karren der BRD spannen. Denn diese betreibe die Tagebaue in der Lausitz unvermindert weiter, wolle aber Polen den Zugriff auf eine billige heimische Energiequelle verwehren.

Polen hatte seine Abweisung der tschechischen Forderungen damit begründet, dass der Tagebau Turow sieben Prozent des polnischen Strombedarfs liefere und überdies durch die dort bestehenden 9.000 Arbeitsplätze für den Kreis Zgorzelec »systemrelevant« sei. Beide Zahlen werden von polnischen Umweltschützern angezweifelt; der Beitrag von Turow zum polnischen Strombudget liege mit maximal drei Prozent deutlich niedriger, und auch die Beschäftigung erreiche bei weitem nicht das von der Regierung genannte Ausmaß. Dass sich Polen seiner schlechten Chancen vor dem EuGH wohl schon länger klar war, ergibt sich auch daraus, dass es der Direktor der Grube in Turow im November für nötig hielt, das Bergwerk und seine Beschäftigten der besonderen Fürsprache der Muttergottes anzubefehlen.

Ganz praktisch ist Polen Tschechien jetzt offenbar in letzter Minute entgegengekommen. Die Regierungschefs beider Länder, Petr Fiala und Mateusz Morawiecki, präsentierten am Donnerstag mittag in Prag die zwischen beiden Ländern erzielte Einigung. Sie sieht unter anderem den Bau eines Erdwalls gegen die Lärmbelästigung und finanzielle Ausgleichszahlungen in Höhe von 45 Millionen Euro vor. Das polnische Kabinett hatte dem Papier erst in der Nacht zum Donnerstag im Umlaufverfahren zugestimmt.