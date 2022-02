Gewaltige Umbrüche

Eckhard Stengel/imago Die Digitalisierung und vor allem auch die Klimakrise werden zu tiefgreifenden Umwälzungen in der norddeutschen Industrie führen (Bremer Stahlwerke von Arcelor Mittal)

Die Industrie ist im Wandel. Die Digitalisierung und vor allem auch die Klimakrise sind die großen Trends, die zu tiefgreifenden Umwälzungen führen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fragt deshalb, wie Staat und Unternehmen mit den »Herausforderungen« umgehen. Am Donnerstag stellten zwei DGB-Bezirke die neue Studie »Industriepolitik gestalten – den Norden zur Modellregion machen« vor.

Wie der Titel schon verrät, wirft der DGB einen Blick auf die Industrie in den norddeutschen Bundesländern, die bis zum Ausbruch der Coronapandemie für einen kräftigen Zuwachs an Jobs gesorgt hatte. In den Jahren 2014 bis 2019 nahm die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um sieben Prozent zu – auch wenn in einzelnen Branchen schon krisenhafte Entwicklungen zu beobachten waren, wie betont wird.

Doch die Verwerfungen der Weltwirtschaft infolge der Pandemie machen sich unter anderem mit Lieferengpässen bemerkbar, und es droht in der nächsten Zeit ein Stellenabbau, warnt die Studie. Vor noch größere Probleme stelle allerdings der Klimawandel die norddeutsche Industrie, die zunehmend dekarbonisiert werden soll.

Der DGB sieht sich in diesem Zusammenhang als »Mitgestalter des Wandels«. Laura Pooth, Vorsitzende des DGB-Bezirks Nord, zeigte sich bei der Vorstellung der Studie überzeugt, dass mehr getan werden müsse, als den Preis für den Ausstoß von Kohlendioxid nach oben zu schrauben. Das würde nur dazu führen, dass die Betriebe ins Ausland abwanderten, dorthin, wo die Standards im Umweltschutz nicht so hoch sind. Die Industrie im Land zu halten und zu dekarbonisieren bedeute »deshalb mehr Klimaschutz und mehr Wohlstand«, sagte sie. Norddeutschland habe die Chance, zu einer international beachteten Modellregion der sozial-ökologischen Transformation zu werden.

Diesem Anspruch steht allerdings die industriepolitische »Kleinstaaterei« in Norddeutschland entgegen, die unter anderem von Mehrdad Payandeh, dem Vorsitzenden des DGB-Bezirks Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt, beklagt wurde. Nach seiner Einschätzung ist das Interesse an einer gemeinsamen Strategie in den Länderregierungen zwar gewachsen. Doch das äußere sich bislang nur in gemeinsamen Appellen an die Bundesregierung, mehr im Norden zu investieren. Auf der konkreten Ebene gebe es aber ein Nebeneinander. Wenn es um Standorte und Ansiedlungen gehe, könne es sogar passieren, dass die Länderregierungen dann auch gegeneinander arbeiteten.

»Die norddeutschen Bundesländer sind gefordert, durch eine abgestimmte Industriestrategie den sozial-ökologischen Wandel zu flankieren und zu gestalten«, betonte Payandeh deshalb. Die Länder müssten gegenüber der neuen Bundesregierung eine gemeinsame Position einnehmen. Damit der Wandel gelinge, müsste deutlich mehr durch Unternehmen und öffentliche Hand investiert werden: in klimafreundliche Anlagen oder in die für die Energiewende notwendige Infrastruktur. Bis zum Jahr 2045 könnte sich der Finanzbedarf auf bis zu sechs Billionen Euro summieren, so Payandeh.

Als Hindernis auf diesem Wege bezeichnete er die staatliche Schuldenbremse. Es müssten aber auch Möglichkeiten gefunden werden, mittelständischen Unternehmen mit Geldern unter die Arme zu greifen. Denn diese Betriebe dürften den Herausforderungen nicht gewachsen sein. Payandeh brachte eine Möglichkeit dafür ins Spiel, die von den Unternehmern nicht gern gesehen werden dürfte: Der Staat könnte sich an den Betrieben beteiligen. Er beeilte sich aber zu betonen, dass es sich dabei nicht um eine »Verstaatlichung durch die Hintertür« handeln solle. Als Vorbild führte er den Einstieg der BRD bei der Commerzbank an. Dass die Unternehmer seinen Vorschlag mit Argwohn betrachten könnten, führte er unter anderem darauf zurück, dass sie darauf spekulieren könnten, Staatsgelder zu einem späteren Zeitpunkt quasi geschenkt zu bekommen, ohne eine Gegenleistung erbringen zu müssen.

Neben einer Strategie für den Wandel in der Industrie brauche es auch eine für den öffentlichen Dienst – und beide müssten Hand in Hand gehen. Das wurde von mehreren Gewerkschaftern hervorgehoben. Denn wenn der Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energieträger und der Versorgung mit Wasserstoff gelingen soll, dann müsse auch das Personal in den Planungsbehörden der Länder und Kommunen aufgestockt werden. Auch hier müssten ausreichend Fachkräfte gewonnen und ausgebildet werden.