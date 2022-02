Realitätsfremde Anklage

Jannis Große/imago images »Black Lives Matter«: Kundgebung vor dem US-Konsulat in Hamburg (5.7.2020)

Es war der Sommer, in dem die Bewegung »Black Lives Matter« auch Deutschland erfasste. Am 25. Mai 2020 hatten weiße Polizisten in der US-Stadt Minneapolis den Afroamerikaner George Floyd ermordet. Anfang Juni gingen von Flensburg bis München Zehntausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße. Eine dieser Kundgebungen, am 5. Juni 2020 vor dem US-Generalkonsulat in Hamburg, fand am Donnerstag einen späten juristischen Nachhall. Vor dem Amtsgericht Hamburg musste sich eine Mitorganisatorin der Demonstration, Oloruntoyin LaToya Manly-Spain, wegen »Verstoßes gegen das Versammlungsrecht« verantworten. Die Staatsanwaltschaft konnte die Vorwürfe allerdings nicht erhärten, das Gericht sprach die Angeklagte frei.

Wegen der Coronapandemie hatte die Polizei für die Kundgebung vor dem Konsulat an der Außenalster damals nur 250 Teilnehmer zugelassen. Doch es kamen rund 5.000 Demonstranten. Die Polizei erklärte die Demo nach einer halben Stunde für beendet, verzichtete aber auf eine Räumung des Platzes. Es wurde lediglich an die Demonstranten appelliert, den Ort zu verlassen. Die Demo löste sich aber nur langsam auf, wie das Hamburger Abendblatt damals berichtete.

Für eine Mitorganisatorin der Kundgebung hatte das Folgen. Die Behörden warfen der bei der »Black Community Coalition of Justice & Self-Defence« aktiven LaToya Manly-Spain vor, die Demonstranten zum Bleiben aufgefordert zu haben. Die Frau bekam einen Strafbefehl, den sie aber nicht akzeptierte, so dass es jetzt zur Gerichtsverhandlung kam. Angeklagt wurde ein Verstoß gegen den Paragraphen 26 des Versammlungsgesetzes, der den Anmelder oder die Anmelderin einer Demonstration mit einer Haftstrafe von bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bedroht, wenn er oder sie die Versammlung »trotz Auflösung oder Unterbrechung durch die Polizei fortsetzt«.

Im Gespräch mit junge Welt bezeichnete LaToya Manly-Spain den Freispruch am Donnerstag als »positives Signal«. Eine Polizeizeugin habe mit ihrer Behauptung, bei der Demonstration vor dem Konsulat habe eine aggressive Stimmung geherrscht, das Gericht offenbar nicht beeindrucken können. Das Urteil ändere aber nichts an den bestehenden, repressiven Strukturen. »Der Kampf geht weiter«, so die Aktivistin. Vor dem Gericht hatten rund 50 Demonstranten unter dem Motto »Touch one – touch all« (»Rührt ihr einen an, rührt ihr alle an«) einen Freispruch für die Angeklagte gefordert. Anmelder Mwayemudza Ndindah kritisierte gegenüber jW, dass überhaupt Anklage erhoben worden war. »Wir sehen die Kriminalisierung von Sista Oloruntoyin als einen Angriff auf die schwarze Community in Hamburg und alle Protestierenden«, sagte er.

In einer Mitteilung der »Black Community Coalition of Justice & Self-Defence« zum Prozess wird die »repressive Haltung der Staatsanwaltschaft Hamburg« kritisiert, die eine schwarze Aktivistin für »angemessenen antirassistischen zivilen Ungehorsam ins Visier nimmt und strafrechtlich verfolgt«. Die Initiative verweist auf Fälle, in denen People of Color in Hamburg ums Leben kamen und die Staatsanwaltschaft weitgehend untätig blieb: Achidi John, im Dezember 2021 nach Einsatz eines Brechmittels gestorben, Yaya Jabbie, im Februar 2016 in einer Zelle der JVA Hahnöfersand tot aufgefunden, und William Tonou-Mbobda, im April 2019 nach einem Übergriff von Securityleuten vor dem Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) gestorben.

Kritik an den Behörden kam auch von Deniz Celik, innenpolitischer Sprecher der Bürgerschaftsfraktion Die Linke. »Bereits die polizeiliche Auflage, die Teilnehmendenzahl in der politischen Situation auf 250 zu begrenzen, war vollkommen realitätsfremd und unverhältnismäßig«, erklärte er am Donnerstag gegenüber jW. Der Mord an George Floyd habe weltweit zu Protesten gegen rassistische Polizeigewalt geführt, und daher sei es »richtig und wichtig« gewesen, dass in Hamburg viele Menschen auf die Straße gegangen seien. »Die Kriminalisierung einer schwarzen Aktivistin unter dem Vorwand des Infektionsschutzes durch die Hamburger Polizei ist ein fatales politisches Signal und zeugt von mangelnder Sensibilität angesichts der weltweiten Empörung gegen rassistische Polizeigewalt«, so Celik.