Dieter Mann verstorben

Berlin. Der Schauspieler Dieter Mann ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 80 Jahren, wie seine Frau der Deutschen Presse-Agentur in Berlin bestätigte. Mann war von 1984 bis 1991 Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Er holte Regisseure wie Frank Castorf und Heiner Müller ans Haus. Jahrzehnte stand er selbst auf Theaterbühnen und spielte in Filmen wie »Die Leiden des jungen Werthers« (1976) mit. Der Bundesverband Schauspiel zeichnete ihn 2020 für sein Lebenswerk aus. (dpa/jW)