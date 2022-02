Ohne Baerbock fahr’n wir nach Beijing

imago images/Xinhua Beijing, 31. Januar: Die 49jährige Eisschnelläuferin Claudia Pechstein (2. v. l.) bereitet sich auf ihre achten Olympischen Spiele vor

Annalena Baerbock (Grüne) wird nicht wie neulich im winterlichen Moskau auf Stöckelschuhen durch die chinesische Hauptstadt staksen. Zur offiziellen Eröffnung der Olympischen Winterspiele von Beijing an diesem Freitag reist sie nicht an, offenbar wird kein deutscher Regierungsvertreter an der Zeremonie teilnehmen, nicht einmal auf Botschaftsebene. Baerbock verkündete ihre Abwesenheit zum gefühlt 100. Mal am Donnerstag in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: »Man kann große Sportfeste nur wirklich feiern, wenn andere Menschen dafür nicht mit ihrem Leben bezahlen müssen.« Das gilt selbstverständlich nicht, wenn die USA plus übriger Wertegemeinschaft gerade Massaker in fremden Ländern veranstalten.

Das geschieht aber regelbasiert, und das macht den Unterschied zu Schurkenstaaten. Russlands Präsident Wladimir Putin etwa hält sich an keine Vorgaben für seinen Krieg gegen die Ukraine. Er hält heute in Beijing einen Gipfel mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping ab, nimmt auch an der Eröffnung teil und schickt einfach keine Panzer über die russische Grenze. Dabei hatten z. B. Washington Post und der ukrainische Verteidigungsminister am 3. Dezember 2021 angeordnet, er habe bis Ende Januar die Ukraine anzugreifen. Kiews Verteidigungsminister Olexsij Resnikow damals: »Der wahrscheinlichste Zeitpunkt zur Eskalationsbereitschaft ist Ende Januar.« Bild übertraf alle und veröffentlichte ebenfalls am 3. Dezember »Putins Einmarschplan«: Die Russen sollten von Süden, Nordosten und schließlich von Norden nach Kiew marschieren.

Seitdem herrschte in den Unisonomedien von Los Angeles bis Berlin und Warschau nackte Angst vorm Iwan. Täglich attackierten globale Strategen die Bundesregierung, weil sie keine Waffen nach Kiew liefern will, obwohl das im Grunde schon in Schutt und Asche zerfiel. Am Montag war der Januar vorüber, selbst der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij missachtete das Regelwerk und erklärte: »Es ist nicht so, dass wir so tun, als ob es sich um die höchste Stufe der Bedrohung handelt.« Und: »Wir sind hier nicht auf der Titanic.«

Da musste etwas Neues her. Bricht Putin nicht regelmäßig zu Beginn von Olympischen Spielen seine Kriege vom Zaun? Gefragt, geschrieben. Am 8. August 2008, dem Eröffnungstag der Olympischen Sommerspiele von Beijing, hoben am Mittwoch die FAZ-Korrespondeten Friederike Böge und Friedrich Schmidt in einem gemeinsamen Text ans Tageslicht, seien russische Truppen in Georgien einmarschiert und hätten »damit die internationale Aufmerksamkeit von der Eröffnungsfeier« abgelenkt. Nun fürchte die chinesische Führung »angesichts des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine eine Wiederholung der Geschichte«. Eine EU-Kommission hatte damals herausgefunden: Es war der damalige georgische Präsident Michail Saakaschwili, der an jenem 8. August seiner Armee den Angriff auf das abtrünnige Südossetien und die dort seit 1992 stationierten russische Friedenstruppe befahl. In kürzester Zeit waren mehr als 160 Zivilisten und 15 russische Soldaten tot. Später stopfte sich Saakaschwili angesichts der Niederlage vor laufender Kamera die eigene Krawatte in den Mund, heute schmort er in einem georgischen Gefängnis. Falls jemand in Beijing die FAZ lesen sollte: Er kann beruhigt feiern.