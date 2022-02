Pech für Pechstein

imago images/Xinhua Dabei sein ist alles: Die 49jährige Eisschnellauflegende Claudia Pechstein wurde bei ihren achten Olympischen Spielen über 3.000 Meter Letzte.

Die Olympischen Winterspiele in Beijing laufen seit mittlerweile drei Tagen. Die Kritik an ihnen reißt nicht ab. Das Internationale Olympische Komitee (IOK) macht es den Kritikern dabei einfach. Dass der IOK-Präsident Thomas Bach bei der Eröffnung der Spiele den »olympischen Geist des Friedens« beschwört und behauptet, dass es bei Olympia »keine Diskriminierung, welcher Art auch immer«, gebe, mag man noch als notwendigen Teil des Protokolls abtun. Dass er jedoch bei einer IOK-Sitzung am Abend vor der Eröffnung von »dunklen Wolken der Politisierung des Sports« und den »Fratzen des Boykottgeistes der Vergangenheit« schwafelt, lädt zur Häme ein.

Am deutlichsten unter den deutschen Athleten wurde der Biathlet Erik Lesser, der während einer Besichtigung der Biathlonanlage im ARD-Interview erklärte: »Wenn du solche Handschuhe siehst mit irgendwelchen Slogans von wegen Gleichheit und Solidarität und Respekt, das stimmt einfach nicht. Dem IOK geht’s nur um Geld, Geld, Geld.«

Währenddessen geht das Coronafavoritensterben weiter. Nachdem mit der Österreicherin Marita Kramer die Weltcupführende im Skisprung der Damen wegen eines positiven Tests die Reise nach China erst gar nicht antreten konnte, befindet sich dort mittlerweile mit Jarl Magnus Riiber der Weltcupsieger der letzten drei Saisons in der Nordischen Kombination in Quarantäne. Riiber wird zumindest den Auftaktwettbewerb am Mittwoch verpassen, genauso wie der Este Kristjan Ilves und die Deutschen Eric Frenzel und Terence Weber – damit fehlen vier der Top sieben in der diesjährigen Weltcupwertung.

In anderen Sportarten machen den Athleten Kälte und Wind zu schaffen. Selbst die Rodler im gut geschützten Yanqing National Sliding Centre klagten über Windböen. Der für Sonntag geplante Abfahrtslauf der Herren musste, wie schon der letzte Trainingslauf, abgesagt werden. Die Abfahrt soll nun am heutigen Montag, zwischen den beiden Riesentorlaufdurchgängen der Damen stattfinden. Gesichter von Langläufern und Biathleten werden derweil von bunten Tapes vor Erfrierungen geschützt.

Doch der Sport schrieb am ersten Wettkampfwochenende auch erwärmende Geschichten. So gewann die Österreicherin Teresa Stadlober, die sich vor vier Jahren mit einer Medaille vor Augen in den Wäldern Pyeongchangs verirrt hatte, im Skiathlon (je 7,5 Kilometer klassisch und im Skatingstil) Bronze. Gold ging an die Favoritin Therese Johaug aus Norwegen. Es war das erste individuelle Olympiagold der 14fachen Weltmeisterin. Die Spiele in Pyeongchang hatte Johaug wegen einer Dopingsperre verpasst.

Das erste Wettkampfwochenende brachte auch gleich zwei der obligatorischen olympischen Goldmedaillengewinner, die zuvor noch nie etwas anderes gewonnen haben, noch nicht einmal einen Weltcupwettbewerb. Das gilt für den Schweden Walter Wallberg, der auf der Buckelpiste triumphierte, und für die Slowenin Ursa Bogataj, die den Skisprungwettbewerb der Damen gewann. Im ersten Snowboard-Freestyle-Event, dem »Slopestyle« der Damen, holte die 20jährige Zoi Sadowski-Synnott die erste Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen für Neuseeland. Im Eisschnellauf brach der Schwede Nils van der Poel mit seinem Sieg über 5.000 Meter die niederländische Vorherrschaft – der Name passt freilich ins Bild. Kurioses, wie so oft, im Shorttrack, dem Eisschnellauf auf der Kurzbahn: Nachdem die chinesische Staffel im Mixedwettbewerb eigentlich schon ausgeschieden war, hievte sie eine späte Disqualifikation der Konkurrenten aus den USA doch noch ins Finale – das die Chinesen dann prompt gewannen.

Für das deutsche Olympiateam war das erste Wettkampfwochenende durchwachsen. Zwar holte die Oberstdorferin Katharina Althaus im Skisprung der Damen die erwartete Medaille, nach Führung im ersten Durchgang hätte in Abwesenheit der Topfavoritin Kramer aber auch Gold herausspringen können. Schon früh musste die deutsche Mixedstaffel im Biathlon ihre Medaillenhoffnungen begraben. Der starke Schlussläufer Philipp Nawrath (SK Nesselwang) sicherte immerhin Rang fünf. Die 49jährige Eisschnellauflegende Claudia Pechstein (Eisbären Juniors Berlin) wurde bei ihren achten Olympischen Spielen über 3.000 Meter Letzte. Trotzdem schrieb sie Geschichte: Bei so vielen Olympischen Winterspielen war sonst noch keine Athletin dabei.

Verlass ist auf die Rodler: Johannes Ludwig (BSR Rennsteig Oberhof) holte im Einsitzer der Herren das erwartete Gold. Der Olympiasieger von 2010 und 2014, Felix Loch (RC Berchtesgaden), schrammte knapp an Bronze vorbei. Auf der Skisprunganlage gelang es währenddessen den deutschen Herren nicht, es Katharina Althaus gleichzutun. Im Springen von der Normalschanze wurde Constantin Schmid (WSV Oberaudorf) als bester DSV-Athlet Elfter. Gold ging an den Favoriten Ryoyu Kobayashi aus Japan.

In der Nationenwertung lag bereits nach dem ersten Tag Norwegen voran. Zum Gold von Therese Johaug im Skiathlon gesellte sich das der Biathlonmixedstaffel. Corona hin oder her, diese Führung werden die Norweger bis zum Ende der Spiele kaum noch abgeben.