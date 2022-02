Neokolonialer Charakter

Juan Carlos Lucas/imago images/NurPhoto Kundgebung für das Selbstbestimmungsrecht der Westsahara (Madrid, 13.11.2021)

Nach 29 Jahren Waffenstillstand ist im November 2020 der Konflikt zwischen Marokko und der sozialistischen sahrauischen Befreiungsbewegung Frente Polisario wieder aufgeflammt, nachdem unbewaffnete Sahrauis in der demilitarisierten Zone nahe der Grenze zu Mauretanien friedlich gegen die jahrzehntelange Besatzung der Westsahara protestiert hatten. Marokko reagierte mit Gewalt, die Polisario erklärte Rabat daraufhin den Krieg. Die Kollaboration der EU und europäischer Konzerne mit dem marokkanischen Königshaus ist ein zentrales Hindernis für die Beilegung des Westsaharakonflikts. Umfassende Informationen über dessen Ursachen und Hintergründe sind in »westlichen« Medien dünn gesät. Das Ende 2021 erschienene Buch über »Afrikas letzte Kolonie« versucht, diese Lücke zu schließen.

Die Aufsätze in diesem Buch wollen »bewirken, dass der Westsaharakonflikt kein vergessener, ›eingefrorener‹ Konflikt bleibt«, beschreiben die Herausgeberinnen und Herausgeber den Anspruch dieser gelungenen Essaysammlung. Sie »möchten aufklären, aber auch Position beziehen« und »zeigen, warum und wie uns hier in Europa der Konflikt um die Westsahara angeht«. Auf 370 Seiten werden in 16 Beiträgen die wichtigsten Aspekte des Konflikts beleuchtet, wobei der Schwerpunkt auf dem zentralen Aspekt kontinuierlicher Verletzungen der Menschenrechte der rund 650.000 Sahrauis liegt. Das Buch hat den Anspruch, im deutschsprachigen Raum zum Übersichts- und Standardwerk zu werden – dem es mit kleineren Einschränkungen auch gerecht wird. So werden etwa Fragestellungen zur Kolonialgeschichte der Region in einigen Aufsätzen zwar angeschnitten, aber ein wünschenswerter eigenständiger Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Konflikts im Kontext des europäischen Kolonialismus fehlt.

Viele Stimmen von persönlich Betroffenen finden in den Aufsätzen Gehör – ob von Sahrauis in den besetzten Gebieten, in den algerischen Geflüchtetenlagern oder in der europäischen Diaspora –, was die Stärke des Buches ausmacht. So dokumentiert der sahrauisch-belgische Autor El Mahjoub Maliha Greueltaten marokkanischer Sicherheitskräfte in den vergangenen zwei Jahrzehnten, darunter systematische Folter, Morde, das »gewaltsame Verschwindenlassen« von mehr als 5.000 Sahrauis, oder den Fall von Salek Saidi, der von marokkanischen Polizeibeamten vor einer Polizeistation mit Benzin übergossen und angezündet wurde. Maliha belegt einen »exponentielle(n) Anstieg der Grausamkeiten« seit November 2020, der »unbestreitbar durch die Zunahme der Waffenverkäufe der amerikanischen und europäischen Regierungen (an Marokko) gefördert« wurde.

Irene Fernández-Molina, Dozentin für Internationale Beziehungen an der Universität von Exeter, stellt in ihrem Aufsatz über die Entstehung des sahrauischen Unabhängigkeitsaktivismus deutlich heraus, dass der Kampf der Sahrauis keineswegs isoliert stattfindet, sondern in den Gesamtkontext anderer Befreiungskämpfe in der arabischen Welt gestellt werden muss. Fernández-Molina referenziert den US-Gelehrten Noam Chomsky, der die Auffassung vertritt, der »arabische Frühling« habe nicht wie allgemein reportiert nach der Selbstverbrennung des tunesischen Gemüsehändlers Mohammed Bouazizi im Januar 2011 seinen Anfang genommen, sondern bereits im Oktober 2010 in der Westsahara, als der Aufstand Tausender Sahrauis im Protestcamp Gdeim Izik in Laâyoune von marokkanischen Sicherheitskräften blutig niedergeschlagen wurde.

Den neokolonialen Charakter des Konflikts stellen vier Aktivistinnen und Aktivisten des Western Sahara Re­source Watch (WSRW) in ihrem Aufsatz über die Ressourcenfrage klar heraus. Anhand des Phosphatabbaus und der Fischerei – wobei die Vorkommen der Westsahara jeweils zu den größten der Welt gehören – machen die Autoren deutlich, »dass die Ausbeutung der Ressourcen der Westsahara durch Marokko eines der größten Hindernisse für das sahrauische Volk bei der Erlangung ihres Selbstbestimmungsrechts ist«. Aus Sicht des marokkanischen Königshauses geht die Funktion des Handels weit über Profitinteressen hinaus. Es gehe Rabat dabei um die Legitimierung des Status quo und darum, auf internationaler Bühne eine »Akzeptanz der Besatzung« zu erreichen. Mit EU-Regierungen und vor allem deutschen Konzernen wie Siemens, Thyssen-Krupp und Heidelberg-Zement geht das WSRW scharf ins Gericht, da diese »durch ihre Handelsbeziehungen mit Marokko der militärischen Besatzung Stabilität verleihen und ihr den Anschein von Legitimität geben«. Durch mehrere angeführte Urteile internationaler Gerichte wird herausgearbeitet, dass die Ausbeutung der sahrauischen Ressourcen durch diese Konzerne ohne Zustimmung und Beteiligung der sahrauischen Bevölkerung illegal ist. Sollte der Kolonialismus nicht eigentlich vorbei sein, fragt Nadjat Hamdi, Vertreterin der Polisario in Deutschland: »Hat die Menschheit nicht geschworen, dieses schändliche Kapitel der Menschheitsgeschichte zu schließen?«