Kurs auf Privatisierung

Shelley Christians/REUTERS Staatschef Cyril Ramaphosa setzt vor allem auf ausländische Investoren und Teilprivatisierungen von Staatsbetrieben wie dem Stromversorger Eskom (Kapstadt, 19.1.2022)

Lange Zeit galten Kredite der Weltbank in Südafrika als rotes Tuch. Am 21. Januar dieses Jahres jedoch verkündete das Finanzministerium in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Weltbank, dass die Bretton-Woods-Institution dem wichtigsten afrikanischen Industrieland ein Darlehen über 750 Millionen US-Dollar (658 Millionen Euro) bewilligt habe. Am vergangenen Dienstag stand Finanzminister Enoch Godongwana dazu vor dem Parlament in Kapstadt Rede und Antwort. Zur genauen Verwendung des Kredits lieferte er zwar nur Allgemeinplätze, dafür warnte der enge Vertraute von Staatschef Cyril Ramaphosa die Abgeordneten vor einer Finanzkrise, sollten sie den Kredit ablehnen. Dabei geht es nicht um die vergleichsweise geringe Geldsumme, sondern um die politische Signalwirkung.

Mit Blick auf den südafrikanischen Finanzrahmen ist der nun bewilligte, aber vom Parlament noch nicht final abgesegnete Kredit nicht weiter signifikant. Die umgerechnet 11,4 Milliarden Rand sind nur ein Bruchteil der insgesamt 630 Milliarden Rand (36 Milliarden Euro), die das Land nach Angaben Godongwanas in diesem Jahr an Darlehen aufnehmen muss. Zum Vergleich: Allein der Berliner Flughafen BER bekam jüngst mit 1,7 Milliarden Euro das Zweieinhalbfache der Summe als »Coronahilfen« bewilligt, die Südafrika nun von der Weltbank erhalten soll.

Angesichts des starken politischen Gegenwinds, der dem Weltbank-Kredit aus den Reihen der Opposition und selbst Teilen des ANC entgegenschlägt, stellt sich die Frage, warum Godongwana diesen Weg für eine derart niedrige Summe überhaupt wählt. Die Antwort liegt in der wirtschaftspolitischen Agenda des seit 2018 regierenden Präsidenten Ramaphosa, der vor allem auf ausländische Investoren und Teilprivatisierungen von Staatsbetrieben wie dem Stromversorger Eskom setzt. Eine Bindung an die Weltbank würde diesen Kurs nahezu alternativlos machen. Denn selbst wenn Godongwana nun vor dem Parlament erklärte, dass an den Kredit »meines Wissens« keine Bedingungen geknüpft seien, so kann Südafrika von den politischen »Empfehlungen« der Weltbank doch kaum abrücken. Andernfalls liefe das Land Gefahr, künftig nicht mehr an Darlehen zu kommen. »Wenn die südafrikanische Regierung an den internationalen Kapitalmärkten Geld leihen will, kann sie gegen die politischen Vorschläge der Weltbank auf eigene Gefahr verstoßen«, brachte Rajeev Patel, Forschungsprofessor zu Entwicklungspolitik an der Universität von Texas in Austin, das Dilemma in einem Artikel des linken südafrikanischen Portals New Frame am Mittwoch auf den Punkt.

Die Regierung Ramaphosa wird das freilich nicht tun, denn – und das ist der zweite Grund für die Aufnahme des Kredits – sie braucht das Geld dringend. Nach jahrelanger systematischer Korruption ist die Staatskasse leer. Im vergangenen November schätzte das Finanzministerium den Schuldenstand auf 4,3 Billionen Rand (250 Milliarden Euro), was knapp 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Ganz unschuldig ist daran auch die Weltbank nicht. Denn obwohl der südafrikanische Staat um deren Kredite lange herumgriff, so ließ er doch den staatlichen Strommonopolisten Eskom zwei neue Megakohlekraftwerke mit Weltbank-Krediten bauen. An dem Deal verdiente der Investmentarm des ANC durch eine Beteiligung an der südafrikanischen Tochterfirma eines der Hauptauftragnehmer sogar kräftig mit. Das korrupte Vorgehen verstieß zwar gegen Vergabeauflagen, das Geld aber floss trotzdem. Explodierte Baukosten und Störanfälligkeit der mangels adäquater Schwefelfilter extrem dreckigen Kraftwerke trieben den Preis für Elektroenergie in die Höhe und tragen zu häufigen Stromabschaltungen im ganzen Land bei, was die Wirtschaft weiter schwächt.

Das Bedienen von Krediten ist derweil zum am stärksten wachsenden Posten im südafrikanischen Haushalt geworden und verschlingt inzwischen mehr Mittel, als beispielsweise für das Gesundheitswesen bereitstehen. Godongwana pries in diesem Zusammenhang an, dass der Weltbank-Kredit günstiger sei, als das, was die Märkte derzeit für Südafrika hergäben. Zudem gewähre die Institution einen dreijährigen Zahlungsaufschub. Rein finanziell gibt der Kredit Südafrika so, wenn auch in enorm kleiner Dimension, etwas Spielraum – politisch schränkt er die Handlungsfähigkeit jedoch weiter ein.