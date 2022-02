Finanzielle Hilfe in der Coronakrise nötig

Der Bundesverband ausländischer Studierender (BAS) forderte am Sonntag finanzielle Hilfen von Bund und Ländern zur Abfederung der Mehrbelastung im Zuge der Coronapandemie:

Bereits während der Pandemie waren ausländische Studierende oft auf sich allein gestellt und mussten vor allem finanzielle Ausfälle z. B. aufgrund eines Jobverlusts selbst ausgleichen. KfW-Kredite beförderten die Verschuldung, und Überbrückungshilfen waren bei weitem nicht ausreichend oder konnten nicht beantragt werden.

Nun stehen ausländische Studierende wiederum ohne Unterstützung und Hilfe da, wenn beispielsweise hohe Energie- und Heizkosten massive finanzielle Belastungen bedeuten. (…)

»Dass die massiven pandemiebedingten Probleme ausländischer Studierender übersehen werden und dadurch existentielle Sorgen und Ängste auftreten, ist nicht nur in bezug auf finanzielle Fragen der Fall«, konstatiert Nadia Galina vom BAS. So wurde beispielsweise in den meisten Bundesländern für Studierende die Regelstudienzeit zum vierten Mal verlängert. Dies führt beim BAföG oder in Prüfungsfragen zu einer Entlastung pandemiebedingter Härten. Eine Übertragung dieser Regelung auf die Aufenthaltsdauer für ausländische Studierende fand jedoch nicht statt. Ausländische Studierende, die pandemiebedingt Studien- und Prüfungsleistungen nicht absolvieren konnten, stehen in naher Zukunft vor aufenthaltsrechtlichen Problemen, wenn sie die Aufenthaltsdauer unverschuldet überschreiten. (…) Auch die befristete Zeit zur Suche nach einem angemessenen Arbeitsplatz nach erfolgreichem Studienabschluss gestaltet sich in Pandemiezeiten schwieriger und dauert oft länger. Da viele Unternehmen und Firmen vorsichtiger sind, muss aus Sicht des BAS der Zeitraum zur Arbeitssuche verlängert werden.

Viele Ausländerbehörden vergeben zudem derzeit in vielen Fällen nur sogenannte Fiktionsbescheinigungen, was Studierende in vielen Bereichen in schwierige Situationen bringt, da beispielsweise Arbeitgeber:innen solche Bescheinigungen nicht einordnen können und im Zweifel keinen Job vergeben. (…)

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi warnte, die Rückzahlung von Krediten in der Coronakrise werde zur Existenzgefährdung für Kulturschaffende:

Die uneinheitliche Vorgehensweise bei den Coronahilfen für Kulturschaffende droht zur Existenzgefährdung für Tausende Selbständige der Branche zu werden. »Viele bekommen jetzt mitten in der Krise Rückzahlungsaufforderungen, obwohl sie noch gar kein Geld dafür verdienen konnten«, kritisiert Christoph Schmitz, Verdi-Bundesvorstandsmitglied für Kultur und Medien. Zudem hätten etliche aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen in den Ländern geglaubt, Hilfe zum Lebensunterhalt und nicht nur zur Begleichung von Fixkosten beantragt zu haben. »Für manche in Politik und Verwaltungen scheint nicht klar zu sein, dass Lebenshaltungskosten zu den notwendigen Betriebsmitteln der selbständigen Kulturschaffenden gehören«, sagte Schmitz. Der Gewerkschafter appellierte an die Länder, die Existenz der Betroffenen möglichst durch bundesweit geltende, kulante Regelungen zu sichern: »Leider konnten sich die Länder nicht auf den einheitlichen Verzicht eines Teils der Unterstützung einigen. Jetzt brauchen die Kulturschaffenden zumindest eine Stundung bis nach der Pandemie sowie die Möglichkeit der Rückzahlung in individuell angemessenen Raten.« (…)