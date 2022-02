Duell unter Frankreichs Faschisten

Julien Mattia/imago images/Le Pictorium Proteste gegen den Wahlkampfauftritt von Éric Zemmour am Sonnabend in Lille

Zwei Monate vor den französischen Präsidentschaftswahlen haben sich die beiden Kandidaten aus dem extrem rechten Lager, Éric Zemmour und Marine Le Pen, eine Art Fernduell geliefert. Beide traten am Sonnabend in Nordfrankreich vor Tausenden Anhängern auf und stellten ihre jeweiligen Programme vor.

Zemmour kritisierte auf seiner Wahlkampfveranstaltung in Lille vor mehr als 7.000 Menschen die »Sozialleistungsabhängigkeit«, die die Einwanderung begünstige. Er werde »der Präsident sein, der Unternehmer und Arbeiter zusammenbringt«, und »der Verschwendung von Steuergeldern ein Ende setzen«, kündigte Zemmour an. Der mehrfach wegen rassistischer Äußerungen verurteilte Publizist wetterte gegen den laut ihm von Frankreich finanzierten »großen Bevölkerungsaustausch«, der zu einer »Islamisierung des Landes« führe. In diesem Zusammenhang nannte er die nordfranzösische Stadt Roubaix, die er als ein »Afghanistan zwei Stunden entfernt von Paris« bezeichnete. Als Präsident werde er Sozialleistungen für Ausländer abschaffen und nur noch wenigen Menschen pro Jahr Asyl gewähren.

In Reims schlug Le Pen ähnliche Töne an. Sie wolle die Franzosen gegen die »Einwanderungsüberflutung« be­schützen, die Teile des Landes in »Nicht-Frankreich-Zonen« verwandle. Sie warf Präsident Emmanuel Macron vor, Frankreich heruntergewirtschaftet und zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen zu haben.

Die rassistische Hetze der zwei Präsidentschaftskandidaten blieb nicht unbeantwortet. Während Zemmour seine Rede hielt, protestierten in Lille mehr als 1.000 Menschen gegen dessen Auftritt. Die Polizei ging gegen einen Teil der Demonstration brutal vor. Auch in Reims versammelten sich mehrere hundert Menschen gegen Le Pen.

Zemmour ist für Le Pen eine Gefahr. Er warb schon mehrere Köpfe ihrer Partei Rassemblement National ab und buhlt zum Teil um ähnliche Wählerschichten. Eine Umfrage vom Wochenende sah ihn gleichauf mit Le Pen bei 14 Prozent der Stimmen, knapp hinter der Konservativen Valérie Pécresse (16,5 Prozent) und hinter Amtsinhaber Macron (24 Prozent).