Freifahrtschein für Faschisten

Keystone/ZUMA/imago Konnte nach Kriegsende ungestört eine faschistische Partei mit Massenanhang formieren. Der MSI-Vorsitzende und Kriegsverbrecher Giorgio Almirante bei einer Kundgebung seiner Partei in Rom, 20. Juni 1970

Am 10. Februar 1947 unterzeichneten die früheren Verbündeten Hitlerdeutschlands – Italien, Rumänien, Ungarn, Bulgarien und Finnland – in Paris die mit den Siegermächten UdSSR, USA, Großbritannien und Frankreich ausgehandelten Friedensverträge. Sie umfassten Reparationen, Gebietskorrekturen und die Festlegung von Minderheitenrechten. Italien verlor seine Kolonien in Afrika, erhielt aber bis 1960 die UN-Treuhandverwaltung für Somalia. Zudem musste es einem veränderten Grenzverlauf zu Frankreich zustimmen, die in der östlichen Ägäis gelegenen Dodekanes-Inseln an Griechenland zurückgeben, Istrien, die Adria­inseln und Fiume an Jugoslawien abtreten sowie die Unabhängigkeit Äthiopiens und Albaniens anerkennen. Triest wurde zunächst Freistaat unter UN-Schutz und 1954 durch ein De Facto-Abkommen geteilt. Das frühere österreichische Südtirol, die Kriegsbeute aus dem Ersten Weltkrieg, wurde Rom indes zugestanden. Italien verzichtete auch auf die Rechte, die dem Land in Shanghai und Amoy gewährt worden waren und übergab die Niederlassungen an die chinesische Regierung.

Die Reparationszahlungen beliefen sich auf 360 Millionen US-Dollar (nach dem Stand von 1938). In den Verhandlungen wurde berücksichtigt, dass »demokratische Elemente des italienischen Volkes das faschistische Regime in Italien am 25. Juli 1943 gestürzt« hatten und das Land nach seiner bedingungslosen Kapitulation am 3. und 29. September 1943 einen Waffenstillstand unterzeichnet hatte. Auch wurde hervorgehoben, dass »italienische Streitkräfte sowohl der Regierung als auch der Widerstandsbewegung aktiv am Krieg gegen Deutschland teilnahmen und Italien am 13. Oktober 1943 Deutschland den Krieg erklärt und dadurch zum Mit-Kriegführenden (cobelligerent) gegenüber Deutschland wurde«.

Antikommunismus

In den meisten historischen Darstellungen wird verschwiegen, dass die USA sich weigerten, in den Vertrag für Italien die von der UdSSR geforderte Klausel, »niemals wieder faschistische Organisationen zu erlauben und Kriegsverbrechen nicht ungesühnt zu lassen«, aufzunehmen. Das war ein eindeutiger Bruch der auf der alliierten Außenministerkonferenz im Oktober 1943 als auch auf der Krimkonferenz im Februar 1945 von den Regierungschefs geschlossenen Vereinbarungen.

Am 12. März 1947 wurde der Hintergrund der Weigerung sichtbar. US-Präsident Harry Truman verkündete seine Doktrin der »Eindämmung des Kommunismus« (Containment), die den Kalten Krieg einläutete. Truman formulierte in seiner Erklärung vor dem US-Kongress den Anspruch der USA auf Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten, die – tatsächlich oder angeblich – unter kommunistischem Einfluss stünden. Dieses Vorgehen war darauf gerichtet, die besetzten Staaten der Vorherrschaft der USA zu unterwerfen, dazu ein Bündnis mit den reaktionären Kräften, einschließlich der Faschisten zu schließen, um mit ihnen antifaschistisch-demokratische Veränderungen zu verhindern. Mit dem gleichen Ziel wurden auch die reaktionären Kräfte in den von der Sowjetarmee befreiten Ländern wie Polen, Bulgarien, Ungarn oder der Tschechoslowakei unterstützt.

Besonders in Italien, wo Kommunisten und Sozialisten im Juni 1946 bei den Wahlen zur Verfassunggebenden Versammlung insgesamt 39,6 Prozent Stimmen erreicht hatten, während die führende großbürgerliche Democrazia Cristiana (DC) nur auf 35,2 Prozent kam, fürchtete Washington eine linke Nachkriegsordnung. Um das zu verhindern, stützten sich die USA auch auf die faschistischen Kräfte in Italien.

So hatte die von den USA geführte Allied Military Government of Occupied Territories (AMGOT) bereits im August 1945 die Gründung der Sammlungsbewegung Uomo Qualunque (Jedermann) durch Mussolini-Faschisten gefördert und sie an den Wahlen zur Konstituente teilnehmen lassen. Sie erreichte 5,3 Prozent der Stimmen und belegte 30 Sitze. Unter den Augen der Besatzungsmacht konnten dann die Mussolini-Faschisten mit dem Staatssekretär des »Duce«, Giorgio Almirante, als Nationalsekretär und dem Kommandeur einer zur Partisanenbekämpfung eingesetzten Torpedobootflottille, Valerio Borghese, als Präsidenten am 26. Dezember 1946 die Mussolini-Partei unter dem Namen »Movimento Sociale Italiano« (MSI) wiederherstellen. Almirante hatte noch kurz vor Kriegsschluss einen Genickschussbefehl gegen Partisanen erlassen. Borghese wurde des 800fachen Mordes an Antifaschisten beschuldigt.

Kriegsverbrecher geschont

Obwohl der Artikel 45 des Friedensvertrages Italien immerhin verpflichtet hatte, Personen, die beschuldigt wurden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen den Frieden oder die Menschlichkeit begangen, befohlen oder begünstigt zu haben, vor Gericht zu stellen, unternahmen die USA nichts, um gegen die an der Spitze des MSI stehenden Kriegsverbrecher vorzugehen. Im Gegenteil sorgten sie dafür, dass Borghese, nachdem er im Februar 1949 von einem italienischen Gericht zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden war, umgehend freikam. Mit ihrer Weigerung, »niemals wieder faschistische Organisationen zu erlauben und Kriegsverbrechen nicht ungesühnt zu lassen«, sicherten die USA die Kontinuität des Faschismus in Italien ab. In den 1960er Jahren zählte das MSI rund 300.000 Mitglieder und verfügte über 4.335 Sektionen (Basisorganisationen). Nach dessen Zusammenschluss mit der Monarchistischen Partei 1972 stieg die Mitgliederzahl auf 400.000 an. Im Senat wurde das MSI mit 9,2 Prozent viertstärkste Partei.

Artikel 55 des Friedensvertrages hatte verboten, Offiziere oder Unteroffiziere der früheren faschistischen Streitkräfte Mussolinis, die nicht entlastet wurden, in die Streitkräfte der Republik aufzunehmen. Die USA aber sahen nicht nur tatenlos zu, sondern förderten die Karriere unzähliger dieser Militärs, darunter Vito Miceli, Teilnehmer an den Massakern bei der Eroberung Äthiopiens, der als General zum Chef des Geheimdienstes SID aufstieg. Der Vize des MSI, Gino Birindelli, der nach dem Vorbild Pinochets in Chile als neuer »Duce« die Macht ergreifen wollte, stieg sogar zum Admiral und NATO-Befehlshaber Südeuropa auf. Als im Frühjahr 1994 das MSI in die Regierung unter Silvio Berlusconi und dessen populistischer Partei Forza Italia aufgenommen wurde, konnte der MSI-Chef, der Almirante-Nachfolger Gianfranco Fini, als Vizepremier im Beisein von US-Präsident William Clinton in Rom Mussolini als »den größten Staatsmann des Jahrhunderts« feiern und dessen Rehabilitierung fordern.