Einfach wieder tanzen

Entsprechende Lockerungen vorausgesetzt, könnten viele der aktuell geschlossenen Berliner Clubs im März wieder öffnen. Bei einer am Freitag veröffentlichten Befragung der Clubkommission gaben die Clubs an, ihren Betrieb innerhalb von zwei bis drei Wochen wieder aufnehmen zu können. Rund 80 Prozent der Befragten haben ihren Betrieb aktuell eingestellt. Die verbliebenen Clubs öffnen noch für Kulturveranstaltungen oder Barbetrieb. Tanzen ist nach den aktuell geltenden Coronabestimmungen verboten. Sorgen macht den Clubs nicht nur eine möglicherweise erneute Schließung, sondern auch Personalmangel oder finanzielle Probleme aufgrund der Beschränkungen. Bei Öffnungen wären sie zu einem großen Teil neben der Beschränkung des Zutritts nur auf Geimpfte und Genesene auch etwa zu verpflichtenden Tests bereit. Eine Öffnung mit Maskenpflicht und Abstandsregeln komme nicht in Frage, hieß es. (dpa/jW)