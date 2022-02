System der Totengräber

Gonzalo Fuentes/REUTERS Selbst angeschlagen: Der bisherige Chefaufseher Philippe Charrier soll Orpea als neuer CEO retten

Der französische Konzern Orpea, weltweit führender Betreiber von Altenheimen und Kliniken, taumelt. Ein Ende Januar erschienenes Buch des unabhängigen Journalisten Victor Castanet entlarvt »die Totengräber«, so der Titel der präzisen Recherchearbeit, die mit kriminellen Methoden über drei Jahrzehnte Hunderte Millionen Euro Gewinn bei den Schwächsten der Gesellschaft abschöpften. Vorerst letzter Coup der in Puteaux nahe Paris angesiedelten Gruppe: Ihr inzwischen vom Aufsichtsrat vor die Tür gesetzter Chef Yves Le Masne verkaufte, kurz bevor das Buch erschien, 5.456 Aktien. Vermutlich ein verbotenes Insidergeschäft, mit dem der Vorstandsboss vor seinem erzwungenen Abschied noch einmal mehr als eine halbe Million Euro kassierte.

Castanet arbeitete nach Angaben seines Verlags rund drei Jahre an seinem Bericht. Er befragte mehr als 250 Zeugen, widerstand während dieser Zeit »erheblichen Repressionen« von seiten des Unternehmens und widmete das Buch seinem Großvater, einst selbst ein Kunde des nun unter öffentlicher Anklage stehenden Konzerns. Das Resümee der Recherche ist erschreckend, vor allem für jene, deren physische und mentale Kraft im Alter nachgelassen hat, die sich daher der privatisierten Altenpflege anvertrauten und dafür horrende monatliche Summen zahlten. Auf der Liste der in Castanets Report aufgeführten kriminellen Tagesgeschäfte des Multis stehen unter anderem »die Misshandlung alter Menschen, die unwürdige Behandlung des Personals, eine akrobatische Buchführung und umfangreich verschwendetes Geld aus öffentlichen Zuschüssen«.

Orpea betreibt seit rund 30 Jahren in 23 Ländern 1.200 Einrichtungen – darunter 134 Altenheime und Kliniken mit knapp 12.000 Betten in Deutschland – und beschäftigt nahezu 70.000 Lohnabhängige. Bei einem Umsatz von fast vier Milliarden Euro machte der Konzern im Jahr 2020 rund 160 Millionen Euro Gewinn. Wie Castanet nach Gesprächen mit den Beschäftigten der Heime, vor allem dem im Pariser Luxusvorort Neuilly-sur-Seine, ermittelte, waren Pflegerinnen und Pfleger angewiesen, Hygienevorschriften und die Qualität der täglichen Mahlzeiten zu vernachlässigen, um – bei monatlichen Abgaben der Klientel von bis zu 12.000 Euro für eine sogenannte Suite – Geld einzusparen.

Um so besser stellten sich offenbar die Verantwortlichen des Unternehmens. Der 59 Jahre alte, nun geschasste Generaldirektor Le Masne freute sich bis dato über ein Jahresgehalt von rund 1,35 Millionen Euro, Bonuszahlungen eingerechnet, wie die satirische Pariser Wochenzeitung Le Canard enchainé am vergangenen Mittwoch vorrechnete. In seiner seit 2011 andauernden Rolle als Orpea-Chef habe er ein beachtliches Aktienpaket aufgestapelt, zu Beginn zum Börsenwert von 107 Euro pro Anteil. Am 23. Juli des vergangenen Jahres »nur drei Wochen, nachdem die Direktion vom Erscheinen des Buches erfahren hatte«, habe Les Masne seine Anteile in drei Chargen auf den Markt geworfen, zum Verkaufswert von 107,80 Euro pro Aktie – summa summarum 588.157 Euro. An der Pariser Börse rauschte der Preis des Orpea-Papiers inzwischen in den Keller: Zeitweise wurden nur noch 38 Euro pro Anteil geboten.

Die Übernahme der Geschäfte erfolgte im »Katastrophenmodus«, lästerte der Canard in dieser Woche – in Windeseile musste am Sonntag vor einer Woche der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Philippe Charrier ans Ruder. Auch er offenbar nicht völlig frei von Schuld, wie die im Befehlston erfolgte »Einladung« des neuen Chefs in den Präsidentenpalast dokumentierte. Die für »Autonomie betagter Menschen«, sprich für die ausgebeuteten Kunden der Pflegeindustrie zuständige Ministerin Brigitte Bourguignon hatte bereits Ende Januar versprochen, die Regierung werde »hart zuschlagen«. Nun dämmert auch ihr und ihrem Staatschef Emmanuel Macron, dass »wir uns im Zentrum eines Systems befinden, wie ich glaube«. Die neuen Verantwortlichen des Konzerns, die sie in ihrem Büro befragt habe, hätten ihr den Eindruck vermittelt, »sich selbst nicht in Frage zu stellen, für alles eine Erklärung, für alles Beweise zu haben«.

Der Gründer des Pflegeheimmultis, der inzwischen 82 Jahre alte Arzt Jean-Claude Marian, erlebt den Sturm in sicherer Entfernung. Der dem Börsenwert offenbar sehr viel enger als dem Eid des Hippokrates bzw. dem Genfer Gelöbnis verbundene Milliardär residiert in einem prächtigen Hôtel particulier – einer großbürgerlichen Villa – im Herzen von Brüssel. Das in Fragen der Besteuerung ausgesprochen unternehmerfreundliche Nachbarland ist von jeher ein Rückzugsort französischer Superreicher. Aus der Distanz lassen sich mit sorgfältig ausgesuchten Direktoren wie Le Masne und Carrier ausbeuterische Geschäfte leichter führen, wie Castanets Recherchen nun bewiesen, während sich der eigentliche Gründer Marian unterdessen an seiner Gemäldesammlung – von Jean-Michel Basquiat bis Jackson Pollock – erfreuen kann.