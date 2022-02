Rücktritt löst Krise aus

Clodagh Kilcoyne/REUTERS Unionistische Parolen gegen die Bestimmungen des Nordirland-Protokolls in Larne (12.2.2021)

Nordirland steht wieder ohne handlungsfähige Regierung da. Am Donnerstag abend erklärte der bisherige Regierungschef von der unionistischen DUP, Paul Givan, seinen sofortigen Rücktritt. Der Schritt hatte sich schon länger abgezeichnet. Seit September drohte der DUP-Parteichef Jeffrey Donaldson, die Regierung aus Protest gegen das sogenannte Nordirland-Protokoll zu verlassen. Das garantiert, dass der britische Landesteil auch nach dem »Brexit« den Bestimmungen des EU-Binnenmarkts und der Zollunion folgt. Dieser Sonderstatus stieß von Beginn an auf Widerstand bei Nordirlands Unionisten, die mehrheitlich für den »Brexit« gestimmt hatten. Die DUP gab diesem Druck nun nach, um nicht die Regionalwahlen im Mai zu verlieren. In den Umfragen liegt die linksrepublikanische Sinn Féin mehr als acht Punkte vor der DUP, die sogar hinter die anderen unionistischen Parteien auf den fünften Platz zurückfallen könnte.

Am Mittwoch hatte der DUP-Landwirtschaftsminister Edwin Poots im Alleingang angekündigt, keine Waren- und Zollkontrollen mehr an Häfen durchführen zu lassen, wie es im ­»Brexit«-Abkommen vorgesehen ist. Zuvor war der Versuch Poots’ gescheitert, im Ministerrat ein DUP-Veto gegen weitere Warenkontrollen zu erlangen. Sinn Féin weigerte sich, den Punkt auf die Tagesordnung zu setzen. Die Republikaner begründeten dies damit, dass Kontrollen durch das ­»Brexit«-Abkommen vorgeschrieben seien und nicht das nordirische Parlament diese Entscheidung treffen könne. Am Freitag folgte nun der Dämpfer für den Unionisten: Der High Court in Belfast stoppte vorerst die Aussetzung der Kontrollen und erließ eine entsprechende Anordnung. Diese soll gelten, bis eine umfassendere juristische Prüfung erfolgt ist, wie der irische Sender RTÉ meldete.

Der Rücktritt von Givan nach nur 231 Tagen im Amt führt zur Handlungsunfähigkeit der Regierung. Da in Nordirland das Amt des Vizeregierungschefs an jenes des Regierungschefs gebunden ist, verliert auch Michelle O’Neil von Sinn Féin ihren Posten. Die anderen Minister können im Amt bleiben, ihr Spielraum ist aber eingeschränkt – ohne Regierungschef können keine Ministerratstreffen einberufen werden. Unklar ist nun, wie es mit der Pandemiebekämpfung weitergehen wird. Auch das bereits beschlussfertige Budget für die nächsten drei Jahre kann nicht mehr angenommen werden. Es hätte 280.000 Haushalten einen Energiekostenzuschuss von 200 Pfund Sterling beschert. Am 11. März wollten sich die Regierungschefs zudem offiziell bei allen minderjährigen Opfern sexualisierter Gewalt in staatlichen Heimen zwischen 1922 und 1995 entschuldigen. Dazu wird es nun nicht kommen.

Sinn Féin drängt auf rasche Wahlen vor dem geplanten Mai-Termin. Die werden den Knoten aber nicht lösen können, auch wenn Sinn Féin erstmals als Sieger aus den Wahlen hervorgehen dürfte. Denn am Freitag betonte DUP-Chef Donaldson, dass seine Partei nicht Teil einer neuen Regierung sein könne, falls das Nordirland-Protokoll bestehenbleibt. Und auch der einflussreiche radikalprotestantische Oranierorden sammelte vergangene Woche 52.000 Unterschriften gegen das Protokoll. Sein Sekretär Mervyn Gibson wies seine Mitglieder an, das Parlament nach den Wahlen zu boykottieren, falls O’Neill Regierungschefin wird – viele unionistische Abgeordnete sind Mitglieder des Ordens.

Nachdem 2017 die nordirische Regierung aufgrund von Korruptionsvorwürfen zerbrochen war, wurde die Region daraufhin für drei Jahre von London regiert. Weitere Jahre ohne Regierung in Nordirland werden immer wahrscheinlicher.