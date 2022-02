Kampf um Patente

Florian Boillot Protestaktion für die Patentfreigabe von Coronaimpfstoffen am Freitag vor dem Bundestag in Berlin

»Macht Medizin für Menschen, nicht für Profite«, steht auf dem langen Transparent, das Aktivisten der UAEM am Freitag in Berlin vor der Parteizentrale von Bündnis90/Die Grünen entrollen. Die aus Mexiko stammende und von Studenten geführte Organisation setzt sich seit mehr als zehn Jahren für einen verbesserten Zugang zu Medikamenten ein – vor allem für Länder aus dem globalen Süden. Zusammen mit rund 40 Pflegekräften, Ärzten und Pharmakologen zogen die Aktivisten vom Bundestag zum Hauptquartier jener Partei, die im Wahlkampf noch Kampagne für eine Freigabe der Impfpatente machte und in der neuen Bundesregierung mit Robert Habeck das Wirtschaftsressort besetzt. »Eure Koalition schmückt sich mit Worten wie Fortschritt und Zukunft«, empörte sich ein UAEM-Sprecher in einer Rede. »Aber kaum an der Regierung, dreht ihr euch in der Frage der Impfpatente um 180 Grad.«

Habeck hatte in der vergangenen Woche auf der Bundespressekonferenz auf Nachfrage verkündet, dass er nach Beratungen mit der Pharmaindustrie nicht mehr der Meinung sei, dass eine Freigabe der Patente auf Coronaschutzimpfstoffe hilfreich wäre. Als Begründung nannte er das alte Argument, wonach eine Freigabe der Patente nicht dazu führe, dass mehr Impfstoff produziert würde. Der Mythos, der rückständige Süden könne keinen Impfstoff produzieren, sei nicht nur falsch, sondern auch rassistisch und neokolonial, kritisierten die Veranstalter vor der Grünen-Parteizentrale. Erst kürzlich sei es dem halbstaatlichen Unternehmen Afrigen Biologics and Vaccines aus Südafrika gelungen, den mRNA-Impfstoff von Moderna zu kopieren.

Laut Grundsatzverträgen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) handelt es sich hierbei jedoch um einen Verstoß gegen das »Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums« (TRIPS-Abkommen). Seit Oktober 2020 fordert deshalb eine Koalition von Staaten um Südafrika und Indien eine Aussetzung dieses TRIPS-Abkommens für Impfpatente. Einen der treusten Verbündeten gegen dieses Vorhaben fand die Pharmaindustrie bisher in Deutschland. Die Branche, die in der BRD zu den größten Industriezweigen gehört, schaffte es offenbar schnell, den neuen Wirtschaftsminister auf Linie zu bringen.

Es sei ein Skandal, kritisierte eine andere Aktivistin in ihrer Rede, dass erst zehn Prozent der Bevölkerung des afrikanischen Kontinentes doppelt geimpft seien, während in Europa die vierte Impfung bereits anlaufe. Bei einer so niedrigen Impfquote bestehe die Gefahr, dass es zu neuen, möglicherweise gefährlicheren Virusmutationen kommen könne. Die Hilfe Deutschlands beschränke sich auf Lieferung von Impfdosen, die kurz vor dem Verfallsdatum stünden. Wieviel Subventionen aus Steuermitteln Biontech für die Entwicklung seines mRNA-Impfstoffes insgesamt bekommen hat, ist unklar. Bekannt ist, dass der Bund dem Mainzer Unternehmen im September 2020 in der letzten Untersuchungsphase 375 Millionen Euro zuschoss. Deshalb forderte die Rednerin: »Ein öffentlich finanzierter Impfstoff gehört in öffentliche Hand!«