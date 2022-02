Rechter Hooligan im Staatsdienst

Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa Spur der Verwüstung in Connewitz nach Naziüberfall (Leipzig, 12.1.2016)

Wie kein anderes Bundesland steht Sachsen für die kaum noch zählbaren »Einzelfälle« faschistischer Netzwerke in Polizei und Justiz. Dass es dabei offensichtlich nicht bei rechten Chatgruppen und nationalistischen Stickereien in Einsatzfahrzeugen bleibt, belegt einmal mehr ein Gerichtsurteil vom Freitag: Ein Justizvollzugsbeamter beteiligte sich 2016 am Überfall von Neonazis auf den linken Leipziger Stadtteil Connewitz. Dafür wurde Kersten H. am Freitag durch das Amtsgericht Leipzig zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten sowie einer Geldstrafe von 3.000 Euro verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Bei den Ausschreitungen am 11. Januar vor sechs Jahren waren mehrere hundert Neonazis durch das Viertel gezogen, hatten mehrere Personen verletzt und einen Sachschaden von mehr als 100.000 Euro verursacht. Dabei waren die aus dem Hooliganspektrum und diversen rechten, teils militanten Organisationen stammenden Angreifer zum Teil mit Reizgas, Metallstangen, Schlagstöcken und in einigen Fällen mit Äxten bewaffnet. In einen Döner­imbiss wurde ein Sprengsatz geworfen; die Beschäftigten konnten nur knapp flüchten. Auch eine Wohnung wurde in Brand gesteckt. Der Überfall ereignete sich am ersten Jahrestag der Gründung des Leipziger Ablegers der »Pegida«-Bewegung, »Legida«. Diese fiel bereits zuvor durch ihre höhere Bereitschaft zu Gewalttaten auf.

Im Nachgang der Ausschreitungen wurden mehr als 200 Angreifer in einer Seitenstraße durch die Polizei gestellt. Die juristische Aufarbeitung des Angriffs verlief bislang schleppend. Erst im Sommer 2018 begannen die ersten Gerichtsverfahren wegen des Vorwurfs des schweren Landfriedensbruchs. Bis vergangenen September waren erst 163 der insgesamt 217 Beschuldigten verurteilt wurden.

»Was viele völlig zu Recht ärgert«, so der Rechtsanwalt und Leipziger Stadtratsabgeordnete Jürgen Kasek (Bündnis 90/Die Grünen) am Freitag gegenüber junge Welt, sei, dass nicht vollständig aufgeklärt worden ist, »wer eigentlich dahintersteckt und wie die Organisationsstrukturen aussehen«. Man habe auch nicht den Eindruck, es werde versucht, in dieser Richtung zu ermitteln, sagte der Anwalt. Zudem würde juristisch nicht ausreichend gewürdigt, dass es neben den Sachbeschädigungen auch teils schwer Verletzte gab. »In Einzelfällen hätte mutmaßlich auch wegen versuchten Totschlags ermittelt werden können.«

Kersten H. war erst 2019 vom Dienst suspendiert worden. Im Justizministerium habe man erst Ende 2018 von dem Fall erfahren, hieß es damals. Zu einem früheren Gerichtstermin war der Beschuldigte nicht erschienen. Noch kann gegen das Urteil Berufung einlegt werden. Sollte es rechtskräftig werden, würde es für den Mann die Entlassung aus dem Staatsdienst bedeuten.

Das Urteil folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft, wobei die Aussetzung zur Bewährung mit dem großen zeitlichen Abstand zur Tatnacht begründet wurde. Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert und kündigte nach dem Urteilsspruch bereits an, Rechtsmittel zu prüfen. Die Richterin sah die Beteiligung des Beamten an den Ausschreitungen jedoch als zweifelsfrei erwiesen an.

»Aus meiner Sicht hätte es stärker ins Gewicht fallen müssen, dass sich hier ein Staatsbediensteter an staatsgefährdenden Straftaten beteiligt hat«, kritisierte der Jurist Kasek das Urteil. »Es ist ein immenses strukturelles Versagen, dass wir an vielen Stellen Menschen in den Organen haben, die nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes stehen.«