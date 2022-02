Boris Johnson unter Druck

Henry Nicholls/REUTERS Sieht nicht gut aus (für ihn): Großbritanniens Premier Johnson am Mittwoch in London

Es wird einsam um Boris Johnson: Am Donnerstag und Freitag haben fünf enge Mitarbeiter des britischen Premiers ihren Rücktritt erklärt, berichtete die Tageszeitung The Guardian. Der Regierungschef steht seit mehreren Wochen unter Druck, weil er im Frühjahr 2020 an mehreren Partys teilgenommen hat, während sich das Land im Coronalockdown befand. Johnson hatte zunächst versucht, sich im »Partygate« herauszureden, doch Woche für Woche tauchen neue Enthüllungen in der Affäre auf.

Zu den Abgängen gehören Johnsons Büroleiter Martin Reynolds, Kommunikationsdirektor Jack Doyle, Stabschef Daniel Rosenfield, die Beraterin für Frauen- und Gleichstellungspolitik sowie für das Kulturministerium und Extremismus, Elena Narozanski, und die Leiterin der Politikabteilung in der Downing Street, Munira Mirza. Laut Guardian könnten zudem weitere Berater und Minister folgen.

Der britische Energieminister Gregory Hands deutete laut dpa die Abgänge als Zeichen dafür, dass Johnson Konsequenzen aus den Enthüllungen gezogen habe und nun ein Kulturwandel bevorstehe. Doch insbesondere der Rücktritt der langjährigen Johnson-Vertrauten Mirza passt nicht in dieses Bild und dürfte den Premier besonders ins Mark treffen. Mirza hatte Johnson seit seiner Zeit als Londoner Bürgermeister (2008 bis 2016) begleitet und nannte als Grund für ihre Kündigung Johnsons »infamen« Angriff auf den rechten Labour-Chef Keir Starmer.

Diesem hatte Johnson am Montag im Parlament vorgeworfen, er habe es als Leiter der Staatsanwaltschaft von 2008 bis 2013 persönlich versäumt, den Sexualstraftäter James Savile strafrechtlich zu verfolgen. Nach dem Tod des berühmten Moderators Savile 2011 war bekanntgeworden, dass dieser über etwa 40 Jahre hinweg Hunderten Kindern und Erwachsenen Gewalt angetan hatte, ohne dafür belangt zu werden. Besonders in extrem rechten Kreisen verbreitete sich später die weithin widerlegte Theorie, dass Starmer dafür verantwortlich gewesen sei.

Für seine Äußerungen war Johnson aus den eigenen Reihen heftig kritisiert worden und hatte am Mittwoch versucht, zurückzurudern. Auch Finanzminister Rishi Sunak, der als Johnsons Nachfolger gehandelt wird, verweigerte seinem Chef in der Angelegenheit die Unterstützung: »Ich hätte das nicht gesagt«, so Sunak am Donnerstag.