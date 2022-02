US-Truppen unterwegs

Bryan Woolston/REUTERS

Im US-Stützpunkt Fort Bragg haben sich die ersten von insgesamt 2.000 Truppen am Donnerstag (Ortszeit) zur Verstärkung der NATO auf den Weg gemacht. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kritisierte derweil nach seinem Besuch in der Ukraine seine Partner im Kriegsbündnis für ihr Vorgehen gegen Russland. »Leider hat der Westen bis jetzt keinen Beitrag zur Lösung dieses Problems geleistet«, sagte Erdogan am Freitag auf dem Rückflug. »Ich kann sagen, dass sie es nur noch schlimmer machen.« Erdogan hatte sich in Kiew zuvor als Vermittler im Konflikt angeboten. (AFP/jW)