Nachschlag: Fallrückzieher auf Probe

Votos-Roland Owsnitzki/imago An der Pforte zur Wahrnehmung: Animal Collective

Es gibt kein Chaos, nur Versuche, es herzustellen. Kann ein Zuckergebäck Anrufe empfangen? Ist der Torso einer Krabbe im richtigen Winkel betrachtet ein Hydrant? Sind wir uns sicher, dass Züge nicht doch schlängelnde Waldwesen mit Köpfen wie Schuhen sind? Das Musikvideo zu »We Go Back« der Avant-Pop-Versuchsanordnung Animal Collective mutet beliebig an. »Over and over our song on in my brain / I go back (We go) back and play it again / How far we go back is how forward we’ll go / It’s up to the Pleiades / And down the marrow« – ein semisortierter, stellenweise Silben stapelnder Kehrreim. Solosänger wird von Group Shout ergänzt. Dazu Instrumentierung wie ein Glockenspiel, das erklingt, wenn man die Pforte zur Wahrnehmung aufstößt. Verschaltungen werden durchprobiert, aus der Subjektive wird rausgezoomt: Weltallblick, der Waldkriecher fliegt vorbei. Scheint ihm nicht gutzugehen. An der Erde probt wer einen Fallrückzieher. (km)