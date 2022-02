Windkraft? Nein, danke!

Das wird dem Minister Habeck nicht gefallen. Die EU-Kommission bescheinigte Gas- und Atomkraftwerken, unter bestimmten strengen Auflagen (eine Armlänge Abstand) nachhaltige Klimafreundlichkeit. Für die Bundesrepublik könnte das bedeuten, dass man die vorhandenen Windräder schrittweise auf Atom- und Gasbetrieb umrüsten muss.

Dagegen will die Bundesrepublik mit einem Zehn-Punkte-Notfallplan klagen. Das Problem dabei: Die letzten Zehn-Punkte-Pläne hatte der damalige Innenminister Horst Seehofer gegen in Belarus gestrandete Flüchtlinge erstellen lassen. Seitdem mangelt es an ausgebildeten Zehn-Punkte-Planern. Zur Not könnte man sich mit einem provisorischen Neun- beziehungsweise Acht-Punkte-Plan behelfen.