Monica Vitti verstorben

Die italienische Schauspielerin Monica Vitti ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte der frühere Bürgermeister von Rom, Walter Veltroni, am Mittwoch im Auftrag von Vittis Ehemann Roberto Russo mit. Vitti war eine der bekanntesten Kinodarstellerinnen im Italien der 60er und 70er. Mit »Die mit der Liebe spielen« (»L’avventura«) von 1960 gelang ihr und Regisseur Michelangelo Antonioni, dessen Muse sie war, einer der bedeutendsten Filme des europäischen Kinos. Der als Maria Luisa Ceciarelli in Rom geborenen Schauspielerin wurde 1995 beim Filmfest in Venedig der Goldene Löwe für ihr Lebenswerk verliehen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten lebte Vitti aufgrund einer schweren Erkrankung abgeschieden von der Öffentlichkeit. (dpa/jW)