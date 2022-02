Neue Gewohnheiten

Schauspielerin Juliette Binoche verzichtet nach eigenen Angaben auf private Flugreisen. »Wir müssen doch alle bereit sein, alte Gewohnheiten abzulegen«, sagte die französische Schauspielerin dem Zeit-Magazin (Donnerstagausgabe). In ein Flugzeug steige sie nur noch aus Jobgründen. »In den letzten Jahren ist meine Sehnsucht nach der Natur noch stärker geworden. Deshalb tut es mir auch so weh zu sehen, wie schlecht Tiere in der Massenhaltung behandelt werden«, sagte die 57jährige. Binoche, die 1997 für ihre Rolle in dem Film »Der englische Patient« mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, dreht aktuell einen Dokumentarfilm über den Zusammenhang zwischen der Zerstörung der Artenvielfalt und Pandemien. (dpa/jW)