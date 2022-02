Aufstand der Erde

Luc skaille Demonstration gegen die Agrarindustrie am Sonnabend im französischen Passenans

Ein grauer Vormittag Ende Januar im französischen Jura. Knapp 600 Menschen, ausgestattet mit Gummistiefeln, Rebscheren und Bolzenschneidern, sammeln sich auf einem Parkplatz im Dorf Passe­nans. Gelbwesten weisen Neuankömmlinge ein. Auf einem Trecker stehen Vertreter der Bauerngewerkschaft Confédération paysanne. Rednerinnen thematisieren die EU-Agrarpolitik, Hofsterben und Spekulation. Zusammen mit der Bewegung »Soulèvements de la Terre« (Aufstände der Erde, jW) wurde zum Aktionstag mit Landbesetzung aufgerufen. Nur ein paar Gendarmen beobachteten das bunte Geschehen im Nieselregen.

Seit März 2021 nahm die Kampagne nach ihrem Auftakt in Besançon große Fragen der Landwirtschaft ins Visier. Im Hafen von Gennevilliers besetzten im Juni Hunderte Aktivisten Fabriken der Zementfirma Holcim-Lafarge. Maschinen wurden sabotiert, Kabel durchtrennt und Zufahrten blockiert. Im Herbst folgten Sabotageaktionen von Wasserrückhaltebecken der Maisindustrie im Südwesten, begleitet von Auseinandersetzungen mit den Ordnungskräften. Hausdurchsuchungen ließen nicht auf sich warten. Die Kritik der Bewegung an der industriellen Verwüstung der Umwelt wird offenbar weit gefasst.

Das Spektrum reicht von der linken Bauerngewerkschaft und den »Amis de la Terre« (Freunde der Erde, jW) bis hin zu Teilen der Autonomen. Die Konsequenzen des Wachstums der Lebensmittelindustrie sind zahlreich. Frankreich zählt jährlich 16.000 Bäuerinnen und Bauern weniger und die Schäden infolge der Expansion großer Höfe ist enorm. Flächenarrondierung, ungezügelter Pestizideinsatz und die Globalisierung der Branche führen zu enormen CO2-Emissionen, während nachhaltige Modelle kleinbäuerlicher Landwirtschaft kaum Förderung erhalten.

Dabei sollte das 1960 eingeführte »Gesetz zur landwirtschaftlichen Orientierung« mit der Schaffung des Regulationsorganismus SAFER Spekulation und Landnahme begrenzen. Doch seit Jahren wird die Umgehung des Gesetzes deutlich. Ländereien werden nicht als Ganzes gekauft, sondern Gesellschaften erwerben Landanteile. Das wird auch im Jura deutlich, wo die mit dem Herkunftssiegel AOC versehenen Comté-Käse und Reben begehrt sind. Großgrundbesitzer aus dem angrenzenden Burgund interessieren sich zunehmend für das Renommee der Jurareben und treiben die Preise. Doch die Problematik internationalisiert sich. »Beispielhaft für die Entwicklung steht der Verkauf des Weinguts »Ganevat«, das im November vom Millionär Alexander Pumpjanski für 48.000 Euro pro Hektar erworben wurde, so Bauernsprecher Steve Gormally. Das bedeutete fast eine Verdoppelung des ortsüblichen Landpreises. Kollektive und junge Landwirtinnen und -wirte haben aufgrund steigender Kosten kaum eine Chance auf Betriebsgründungen.

Das am 29. Januar besetzte Rebland ist seit seiner Übernahme durch die Winzergesellschaft ABJ im Jahr 2008 nicht bewirtschaftet worden. Bei Ankunft der Demonstration in Passenans machen sich Hunderte an die Urbarmachung der Weinberge. Traktoren und Zugpferde sammeln ausgerissene Sträucher und Pflöcke und werfen sie auf große Haufen; Rauchwolken steigen gen Himmel. Ginette Meyer, eine 62jährige Elsässer Bäuerin mit Hut und Regencape, beobachtet das Geschehen. »Wir haben lange gebraucht, um der Spekulation etwas entgegenzusetzen. In Frankreich sterben Jahr für Jahr Tausende Höfe und das liegt an rücksichtslosen Investoren und mangelnden Perspektiven für die neue Generation.«

Ein Sprecher der Kampagne kündigt weitere Aktivitäten an: »Auch 2022 werden wir mit Demos und direkten Aktionen gegen die Agrarindustrie vorgehen und dem Kapital mehr Land entreißen!« Mit Interventionen gegen den Saatgut- und Pestizidgiganten Monsanto/Bayer am 5. März in Lyon steht bereits der nächste Termin der »Soulèvements«. Die Behörden ließen verlautbaren, dass Sachbeschädigungen und Straftaten nicht weiter geduldet würden. Vielleicht bleibt es ja auch in Lyon bei einer friedlichen Übernahme.