Kriegsgerät für Abu Dhabi

Khaled Abdullah/REUTERS Trümmer eines von saudischen Luftangriffen getroffenen Öl- und Reifenlagers in Sanaa am 2.7.2020

Wie die US-amerikanische Botschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) am Mittwoch erklärt hat, will Washington ein Kriegsschiff sowie mehrere Kampfflugzeuge zur Unterstützung Abu Dhabis im Jemen-Krieg entsenden. Dabei handelt es sich um den Lenkwaffenzerstörer »USS Cole« und um hochmoderne Kampfjets der fünften Generation. Zudem will die US-Regierung den Emiraten Informationen aus Frühwarnsystemen, etwa bei Raketenabschüssen zukommen lassen. Gefallen sei die Entscheidung nach einem Telefonat zwischen US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und dem Kronprinzen der VAE, Scheich Mohammed bin Sajed Al Nahjan.

Ebenso wie es in anderen Golfstaaten der Fall ist, sind auch in den VAE US-Truppen stationiert. Nach Angaben des Pentagon waren US-Militärs am Montag an der Abwehr von aus dem Jemen abgeschossenen Raketen der Ansarollah (»Huthis«) auf die Emirate beteiligt. Die Ansarollah begründeten die Attacke mit der erneuten Beteiligung Abu Dhabis an Kämpfen im Zentraljemen seit Beginn dieses Jahres. 2019 hatten sich die Emirate selbst weitgehend aus den Kämpfen zurückgezogen, sind jedoch mittels Söldnern insbesondere im Südjemen weiter erheblich einflussreich.

Der Zeitpunkt der Vereinbarung zwischen Washington und Abu Dhabi ist bezeichnend: Zwar schlugen am Montag bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen Raketen und Drohnen aus dem Jemen in den VAE ein. Diesmal allerdings fiel der Beschuss mit dem zweitägigen Besuch des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog in dem Golfstaat zusammen – der ersten Visite eines israelischen Staatsoberhauptes in Abu Dhabi. Im September 2020 hatten die VAE genau wie Bahrain im Rahmen des »Abraham«-Abkommens die vollständige Normalisierung ihrer Beziehungen mit Israel verkündet, worauf kurze Zeit später entsprechende Vereinbarungen auch zwischen Israel und Marokko sowie dem Sudan folgten. Zur »Belohnung« sagten die USA unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump den VAE den Verkauf von 50 F35-Kampfflugzeugen und anderem schwerem Kriegsgerät zu.

»Während der israelische Präsident die Vereinigten Arabischen Emirate besucht, um Brücken zu bauen und die Stabilität der Region zu fördern, setzen die Huthis ihre Attacken fort und gefährden damit Zivilisten«, teilte Edward Price, Sprecher des US-Außenministeriums, am Montag via Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er gebrauchte den gleichen Duktus wie israelische Politiker und Militärs, die Israel seit Jahren als völlig unbeteiligten, aber durch die Ansarollah gefährdeten Akteur darstellen.

Tatsächlich ist Tel Aviv in den Jemen-Krieg tief involviert: US-Offizielle haben bereits 2019 bestätigt, dass mit den VAE verbündete Söldnergruppen, die auch gegen die Ansarollah kämpfen, von der israelischen Armee in der Negev-Wüste trainiert worden sind. 2015 hatten die Ansarollah in der saudischen Botschaft in Sanaa Waffen aus israelischer Produktion gefunden. Vor allem aber bauen die VAE und Israel auf der zum UNESCO-Weltnaturerbe zählenden Sokotra-Insel militärische und geheimdienstliche Einrichtungen – ein entsprechendes Abkommen wurde im vergangenen Herbst geschlossen. Die Insel liegt unweit der Meerestraße Bab Al-Mandab, die das Rote Meer sowohl mit dem Golf von Aden als auch mit dem Arabischen Meer verbindet und eine wichtige Handelsroute ist. Auch im Falle eines Kriegs mit dem Iran wären die Stützpunkte auf Sokotra von höchster strategischer Bedeutung.

Jetzt hat sich offenbar auch die US-Regierung – entgegen Präsident Joseph Bidens Versprechen, die von Riad angeführte Kriegskoalition gegen den Jemen nicht mehr zu unterstützen – dazu entschlossen, direkt mitzumischen. Neben Kriegsgerät kommt auch eine erneute Listung der Ansarollah als Terrororganisation in Frage, über die Biden bereits laut nachgedacht und für die der republikanische Senator Edward Cruz einen Gesetzentwurf eingebracht hat. Hilfsorganisationen warnen eindringlich vor einer weiteren Verschärfung der humanitären Katastrophe im Jemen, sollten die Ansarollah auf der Terrorliste landen.