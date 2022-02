Bayer statt Wohnraum

Jürgen Ritter/imago images Verwaltungs- und Laborgebäude von Bayer im Berliner Ortsteil Wedding

Wenn gar nichts mehr hilft, bleiben immer noch die Fledermäuse. Im Berliner Bezirk Wedding nehmen die es jetzt sogar mit einem Weltkonzern auf: dem Pharma- und Chemieriesen Bayer. Eigentlich wollte der Ende Januar zwei von vier Wohnhäusern in der Tegeler Straße im sogenannten Mettmann-Kiez dem Erdboden gleichmachen. Die fraglichen Grundstücke befinden sich im Unternehmensbesitz, und den Platz braucht es angeblich zwecks Erweiterung und Modernisierung einer nahe gelegenen pharmazeutischen Produktionsanlage. Am Montag der Vorwoche sollten die Bagger anrücken, woraus aber nichts wurde. In den schon länger leerstehenden Gebäuden ist wohl eine Kolonie der putzigen Flattertierchen heimisch. Solange die ihren Winterschlaf halten, muss die Abrissbirne warten.

Das immerhin verschafft womöglich auch den Mietern in den angrenzenden Wohnblöcken einen Zeitgewinn. Bis die Frage des Verbleibs der Fledermäuse geklärt ist, könnten »einige Monate« vergehen, glaubt Sven Diedrich, Vorsitzender der Fraktion Die Linke in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Berlin-Mitte. Im Gespräch mit junge Welt wunderte er sich am Mittwoch über eine »absurde Situation«. Während Bayer auf ein paar Fledermäuse Rücksicht nehmen müsse, seien die in den von Zerstörung bedrohten Häusern lebenden Menschen »von keinem Interesse«. Akut von Vernichtung bedroht sind 45 Wohnungen, von den laut Berliner Zeitung (Dienstagausgabe) noch acht belegt sind. Der große Rest der Bewohner wurde bereits vor die Tür gesetzt, die Verbliebenen haben ihre Kündigung bereits erhalten und rechnen mit dem baldigen Rauswurf.

Absurd erscheint auch das Motiv, weswegen der Chemiegigant sie loswerden will. Tatsächlich sollen ihre Behausungen nicht etwa einem neuen Fabrikstandort weichen, sondern lediglich der Baustelle, derer es für den Ausbau des angrenzenden Werks bedarf. Was später einmal aus dem Areal wird, steht in den Sternen. Spekuliert wird über einen Bürokomplex. Zunächst müsse das laufende Bebauungsplanverfahren abgewartet werden, äußerte sich der Werkleiter von Bayer in Berlin, Stefan Klatt, jüngst im BVV-Stadtentwick­lungsausschuss. Dort sagte er außerdem, dass der gesamte Wohnriegel schon seit Jahrzehnten als Gewerbegebiet ausgewiesen und die Produktionserweiterung nötig sei, um den Standort, an dem 1.000 bis 1.500 Arbeitsplätze hingen, »zukunftssicher aufzustellen«. Das erfordere »Baufreiheit«.

Ephraim Gothe (SPD), der als Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung die Abrissanträge genehmigt hat, legt Bayer keine Steine in den Weg. »Alle Anstrengungen, mit einem geänderten Planungsrecht die Wohnungen zu sichern, würden spätestens auf Senatsebene scheitern«, erklärte er in besagter Sitzung. Gleichwohl fände er es angemessen, wenn den Mietern in der Umgebung Ersatzwohnraum zu den jetzigen Konditionen angeboten werde. »So was kann man organisieren.« Oder auch nicht. Nach Äußerungen von Betroffenen gegenüber der Presse wurde ihnen weder eine alternative Wohnung zu vergleichbaren Preisen angeboten, noch gebe es einen Sozialplan, der die Härten der Rauswurfs abfedern würde. Wie es heißt, wollten sich entsprechende Beratungsbüros nicht von einem Privatunternehmen beauftragen lassen, sondern nur von der öffentlichen Hand. Laut Bezirksamt müsse die Beauftragung aus rechtlichen Gründen aber durch Bayer erfolgen.

»So etwas bringt mich auf die Palme«, beklagte Linke-Politiker Diedrich. »Sowohl Bezirksstadrat Gothe als auch Bayer unternehmen erkennbar gar nichts, um den Leuten beizustehen. Und das in einer Stadt, in der bezahlbarer Wohnraum sowieso Mangelware ist.« Dabei könnte das dicke Ende erst noch folgen. Zu Bayers »Gewerbeflächen« gehören noch andere Häuser, auch solche in der angrenzenden Fennstraße. Sollte der Konzern diese auch erschließen wollen, müssten rund 100 weitere Wohnungen geräumt werden. Ein Objekt ließ der Konzern schon vor Jahren plattmachen, um auf dem Grundstück ein Bürogebäude hochzuziehen. Das gibt es bis heute nicht, dafür aber 20 erschwingliche Wohnungen weniger. Reiner Wild vom Berliner Mieterverein hat für so etwas kein Verständnis. Gegenüber der Berliner Zeitung befand er: »Wer abreißt, ist von gestern.«