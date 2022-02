Mehr als Militärhelme

Valentyn Ogirenko/REUTERS Reservisten der ukrainischen Streitkräfte bei einem Manöver in der Nähe von Kiew (29.1.2022)

Waffenlieferungen an die Ukraine, militärische Ausbildung für ukrainische Offiziere: Der Druck auf die Bundesregierung, sich an der Aufrüstung des Landes endlich zu beteiligen, wächst weiter. »Wenn sich die Ukrainer heute hilfesuchend an Deutschland wenden, sollten wir sie mit Defensivwaffen unterstützen«, forderte am Mittwoch Christoph Heusgen, langjähriger Berater der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und designierter Leiter der »Münchner Sicherheitskonferenz«, in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe und der französischen Tageszeitung Ouest-France. Der künftige FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sprach sich seinerseits dafür aus, »im Rahmen eines speziellen Ausbildungsprogramms ukrainische Offiziere« in der BRD auszubilden: »Moderne Fähigkeiten und Taktiken zur Verteidigung könnten Kernelemente des Ausbildungsprogramms darstellen.« Es sei »ein wichtiger und notwendiger Beitrag«, »die Verteidigungsfähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte mit deutscher Unterstützung« zu erhöhen.

Mit Ausnahme Deutschlands hat es von Verbündeten in den vergangenen Tagen zahlreiche Waffenlieferungen bzw. Zusagen, die über bisherige Lieferungen hinausgehen, an die Ukraine gegeben. Panzerabwehrraketen aus Großbritannien; aus Polen große Mengen an Munition, Aufklärungsdrohnen und tragbare Luftabwehrraketen ähnlich den berüchtigten »Stinger«; echte »Stinger«-Raketen wollen Lettland und Litauen liefern, während Tschechien gleichfalls Munition in Aussicht gestellt hat. Zuletzt haben die Niederlande angekündigt, neben Ausrüstung auch Waffen bereitstellen zu wollen. Ministerpräsident Mark Rutte, der am Dienstag nach Kiew aufbrach, will Berichten zufolge zumindest Schutzwesten, Militärhelme und Metalldetektoren liefern, mutmaßlich auch noch nicht näher spezifizierte Waffen. Die Entscheidung hat insofern größere Tragweite, als die Niederlande kürzlich gemeinsam mit Deutschland die Lieferung von Scharfschützengewehren durch die NATO an die Ukraine blockierten. Außenminister Wopke Hoekstra, der mit Rutte nach Kiew reiste, deutete jetzt eine Abkehr von dieser Haltung an.

Parallel treibt die NATO den Ausbau ihrer Stellungen insbesondere in Südosteuropa voran. Dabei geht es vor allem um den Aufbau sogenannter Battlegroups in Rumänien und Bulgarien, möglicherweise auch in der Slowakei und Ungarn. Vorbild sind die Bataillone, die das Kriegsbündnis in Polen und im Baltikum stationiert hat, etwa in Litauen unter deutscher Führung. Die Pläne dafür sind seit längerer Zeit in Arbeit, Mitte Dezember wurden sie öffentlich bekannt. Aktuell setzt sich besonders Frankreich dafür ein, das gleichzeitig die Bereitschaft erkennen lässt, die Führung über eine NATO-Kampftruppe in Rumänien zu übernehmen. Das entspräche in mehrfacher Hinsicht französischen Interessen.

Paris hatte sich zunächst kaum am Aufbau der NATO-Battlegroups beteiligt, der im Januar 2017 begann. Es hatte sich statt dessen vor allem auf den Krieg in Mali fokussiert. Hinzu kam, dass Präsident Emmanuel Macron im Jahr 2018 eine engere Kooperation mit Russland in den Blick zu nehmen plante. Das brachte ihm wenig Erfolge, aber Ärger unter anderem mit den baltischen Staaten ein. 2019 startete Macron einen Kurswechsel, stärkte die französische Beteiligung an der britisch geführten NATO-Battlegroup in Estland und erreichte auf diese Weise, dass Tallinn im Gegenzug Spezialkräfte für die Einsatzgruppe »Takuba Task Force« in Mali zur Verfügung stellte. Zugleich wertete es mit dem Schritt seine Position in Osteuropa wieder auf. Mit der Übernahme der Führung über eine NATO-Battlegroup in Rumänien wäre Paris innerhalb der Allianz wieder vorne mit dabei. Günstig für Paris wäre zudem, dass Rumänien der »L'Organisation internationale de la Francophonie« angehört, einem Zusammenschluss vor allem einstiger französischer Kolonien – sozusagen eine Art Äquivalent zum britischen Commonwealth. Zudem verhandelt Paris gegenwärtig mit Bukarest über die Lieferung französischer Kriegsschiffe. Die würden, nebenbei, die NATO im Schwarzen Meer stärken.

Militärexperten in Paris gehen bei alledem davon aus, dass die französischen Streitkräfte die für die Führung einer NATO-Battlegroup erforderlichen 600 bis 800 Soldaten zusätzlich zu Frankreichs anderweitigen militärischen Aktivitäten nur bereitstellen können, wenn sie die aktuell in Estland stationierten rund 300 Soldaten nach Rumänien verlegen. Einspringen könnte Großbritannien. Premierminister Boris Johnson hat kürzlich angekündigt, London sei gewillt, die Zahl seiner Truppen in Estland – derzeit rund 900 Militärs – zu verdoppeln. Damit hätte Paris für die Verlegung seiner Soldaten aus Estland nach Rumänien freie Hand. Motiv für Großbritannien, mehr Truppen nach Osteuropa zu entsenden, ist, dass in letzter Zeit Unmut laut wurde, das Land konzentriere sich allzu sehr auf seine Aktivitäten im Pazifik, etwa auf den AUKUS-Pakt: Es vernachlässige dabei den Machtkampf gegen Russland. Diesem Eindruck sucht London auch mit seiner Unterstützung für die Ukraine entgegenzuwirken.

Die BRD ist im vergangenen Jahr dazu übergegangen, zusätzlich zur Führung der NATO-Battlegroup in Litauen und zur Beteiligung am Air Policing im Baltikum nun auch »Eurofighter« für die Luftraumüberwachung in Rumänien zur Verfügung zu stellen. Trotz wachsenden Drucks ist Berlin allerdings noch nicht zur Lieferung von Waffen an die Ukraine bereit. Ob das deutschen Machtinteressen wirklich am besten entspricht, ist in der Hauptstadt schon länger umstritten. Bislang zog Berlin im »Ukraine-Konflikt« einigen Einfluss aus seiner führenden Rolle im Normandie-Format, für die eine stärkere Beteiligung an der Aufrüstung der Ukraine nicht unbedingt förderlich ist. Ob das so bleibt, wird sich zeigen.