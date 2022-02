Nichts geht mehr

Hassan Ammar/AP Photo via dpa

Zahlreiche Taxi-, Bus- und Lkw-Fahrer sind am Mittwoch im Libanon in einen dreitägigen Streik getreten, um von der Regierung Maßnahmen gegen die steigenden Preise sowie die Wirtschaftskrise zu fordern. Wie hier in der Hauptstadt Beirut blockierten die Streikenden vielerorts Straßen. Laut Medienberichten kam das öffentliche Leben teilweise zum Erliegen. Der Libanon leidet unter einer verheerenden Wirtschaftskrise, zwischen Dezember 2018 und November 2021 lag die Inflation bei 2.146 Prozent, die Subventionierung vieler lebenswichtiger Güter wurde eingestellt. (jW)