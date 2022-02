EU betreibt Greenwashing

Kai Pfaffenbach/REUTERS Protestaktion gegen das EU-Vorhaben, Atomkraft und Gas als »nachhaltig« einzustufen (Frankfurt am Main, 11.1.2022)

Es ist ein schwarzer Tag für die Antiatom- und Umweltbewegung: Am Mittwoch hat die EU-Kommission entschieden, Gas und Atomkraft als klimafreundliche Energie in ihre Taxonomieverordnung aufzunehmen. Damit wird wohl einem für die Bewältigung der Klimakrise nötigen drastischen Ausbau erneuerbarer Energieträger ein Riegel vorgeschoben. Die Finanzmärkte werden nun dazu angeregt, ihre Milliarden in diese veralteten Technologien zu stecken.

Dementsprechend empört reagierten Umweltschützer, die sich am Mittwoch in München, Bonn und Berlin vor den Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland zu spontanen Protesten versammelten. Das Umweltinstitut München sprach in einer Stellungnahme von »Greenwashing« und kritisierte, dass die Kriterien für Investitionen in Gas zwar überarbeitet wurden, doch immer noch enttäuschend seien.

Bezeichnenderweise kam hingegen Lob aus den Reihen der AfD: Die EU-Kommission sei jetzt erstmals auf »AfD-Kurs«, kommentierte der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Norbert Kleinwächter die Entscheidung aus Brüssel.

Die Mitgliedstaaten Österreich und Luxemburg kündigten unterdessen bereits an, gegen den Rechtsakt zu klagen. Auch Spanien, Dänemark, die Niederlande und Schweden lehnen die Taxonomiepläne ab, hieß es in einem Brief an die Kommission Anfang der Woche.

Die Bundesregierung will den Rechtsakt nach eigenen Angaben nun »prüfen«, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Offiziell lehnt Berlin die Einstufung von Atomkraft als nachhaltig ab, befürwortet jedoch ein solches Label für Gas. Fridays-for-Future-Sprecherin Luisa Neubauer forderte am Mittwoch gegenüber jW nun eine klare Haltung: »Die Bundesregierung muss den Vorschlag klar ablehnen, alles andere wäre inakzeptabel.«

Nachdem die EU-Kommission ihren endgültigen Vorschlag bekanntgegeben hat, kann der noch durch eine Mehrheit im EU-Parlament oder mindestens 20 EU-Länder abgelehnt werden – ansonsten tritt er automatisch in Kraft. Eine solche Ablehnung gilt bislang als unwahrscheinlich.