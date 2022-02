Da lacht der Fan

Dresden. In Sachsen dürfen ab dem 6. Februar wieder deutlich mehr Zuschauer in die Stadien und Hallen der Profiligen. Der Freistaat erlaubt in seiner neuen Notfallverordnung zur Coronapandemie eine Auslastung der Kapazitäten von 25 Prozent. Bei geringen Kapazitäten von bis zu 2.000 Plätzen sind sogar 50 Prozent möglich. Das gab die Landesregierung nach ihrer Kabinettssitzung am Dienstag bekannt. Zuletzt lag die Obergrenze bei 1.000 Zuschauern. (sid/jW)