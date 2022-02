Zahlungen aller Art

Barcelona. Die Führung des hochverschuldeten FC Barcelona wirft der Leitung des früheren Präsidenten Josep Maria Bartomeu Veruntreuung und »schwerwiegende kriminelle Handlungen« vor, so Jaime Campaner, Anwalt des Klubs, bei einer Präsentation der Ergebnisse einer internen Finanzuntersuchung am Dienstag. Der heutige Barça-Präsident Joan Laporta sprach von »Zahlungen ohne Anlass, Zahlungen mit vorgetäuschtem Anlass und völlig überzogenen Zahlungen«. Campaner versicherte, es gehe nicht darum, die vorherige Klubführung als schlechter oder besser darzustellen, sondern darum, der Justiz »eine Reihe schwerwiegender Delikte« zu nennen. Der katalanische Klub ist mit 1,3 Milliarden Euro verschuldet. Laporta steht dem FC Barcelona seit vergangenem Jahr zum zweiten Mal vor, er kündigte »den Wiederaufstieg von Barça« an. Bartomeu war im Oktober 2020 zurückgetreten. »Wenn ich es in einem Wort zusammenfassen müsste, würde ich sagen: Illoyalität«, so Campaner. Er nannte mehrere Beispiele von vermeintlichen Luftbuchungen und sinnlosen Millionenausgaben. Die Untersuchung wurde vom Finanzprüfungsunternehmen Kroll durchgeführt. (sid/jW)