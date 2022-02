Verbrechen vor der eigenen Haustür

Andreas Schoelzel »Alltag Zwangsarbeit«: Blick in die Dauerausstellung des Dokumentationszentrums in Berlin-Schöneweide (16.8.2017)

Die zur Zwangsarbeit verschleppten Menschen waren »unübersehbar«, erklärte die Leiterin des Berliner »Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit«, Christine Glauning, bei der Online-Auftaktveranstaltung der zwölfteiligen Reihe »Zwangsarbeit in den Berliner Bezirken«. Vom 20. Januar bis 8. Dezember soll in diesem Jahr zusammen mit zwölf Museen an jene Opfer der Nazidiktatur erinnert werden, die oft vergessen wurden. »Es fand buchstäblich vor der eigenen Haustür statt«, erklärte Glauning. »Fast an jeder Ecke befand sich ein Arbeitslager.«

Berlin war damals mit Firmen wie AEG oder Siemens ein wichtiges Industriezentrum. Aber Glauning erinnerte daran, dass alle Branchen von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern profitierten, »von kleinen Betrieben wie Brauereien über die Kirche bis hin zu Privathaushalten«. Und die von den Nazis zur Arbeit gezwungenen Menschen hausten an Orten, von denen man heute nicht ahnen kann, dass es mal Zwangsarbeitslager waren: »große Baracken am Stadtrand, aber auch umfunktionierte Gebäude wie Schulen, Kinos, Theater«, ebenso Restaurants, Keller und andere improvisierte Unterbringungen. Rund 3.000 solcher Unterkünfte soll es während der Nazizeit in der Hauptstadt gegeben haben.

Doch wer waren diese Menschen, die zur Arbeit gezwungen wurden? »Vor Kriegsbeginn waren es Berliner Jüdinnen und Juden im Rahmen des sogenannten geschlossenen Arbeitseinsatzes«, so Glauning. »Sinti, Roma, als asozial diffamierte Menschen, später verschleppte Menschen aus den besetzten Gebieten und schließlich auch KZ-Häftlinge«. Der sogenannte Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz war demnach der Chef jener Zentralbehörde, deren Aufgabe darin bestand, die Verschleppung von Millionen von Menschen aus den besetzten Gebieten »ins Reich« für den Arbeitseinsatz effizienter zu organisieren. Rund 500.000 Menschen mussten in Berlin Zwangsarbeit verrichten.

»Am Ende des Zweiten Weltkrieges war jede siebte Person in der Berliner Bevölkerung Zwangsarbeiter«, erzählte Heike Hartmann, die Leiterin des Museums Charlottenburg-Wilmersdorf, bei der Vorstellung der ersten Veranstaltung der Reihe am 20. Januar. »Dennoch sind wenig Spuren dieser Zwangsarbeit im Stadtraum zu sehen«, sagte sie. Viele damalige Unterkünfte seien heute nicht mehr bekannt. Auch nicht die Gebäude der Verwaltungsstellen, die an diesen Verbrechen beteiligt waren. In Berlin-Charlottenburg wurde im August eine Gedenktafel an der Wilhelmsaue 40 angebracht, berichtete die Museumsleiterin. Dort mussten die zur Arbeit gezwungenen Menschen damals Trümmer räumen und wurden in Rüstungsfabriken eingesetzt.

Dem Historiker an der Freien Universität Berlin, Cord Pagenstecher, zufolge wurde »die Diskussion nicht immer sachlich geführt«. Er sprach zu Beginn der Veranstaltungsreihe von der erwähnten Erinnerungstafel. Die Zwangsarbeiter wurden nicht nur zur Arbeit gezwungen, sagte Pagenstecher, sondern waren auch noch häufig »Opfer von Gewalttaten und Denunziationen« aus der Bevölkerung. Er sei auf mehrere diskriminierende Begriffe bei der Feldforschung gestoßen, mit denen die Bevölkerung die ausländischen Zwangsarbeiter bezeichnete, wobei es je nach Nationalität auch Unterschiede in der Behandlung gegeben habe: Französische oder niederländische Verschleppte seien besser behandelt worden. »Ohne Zwangsarbeiter wäre nicht nur die Kriegsindustrie, sondern auch die Versorgung der Berlinerinnen und Berliner zusammengebrochen«, konstatierte Pagenstecher schließlich.

Das Arbeitslager in der Berliner Wilhelmsaue war ursprünglich ein Kindergarten und ein Gerätehof der Straßenreinigung. Die Nazis errichteten dort 1942 ein Zwangsarbeitslager. Heute ist es ein Dienstleistungszentrum für Informationstechnologie der Berliner Verwaltung. »Hier trug nicht ein Rüstungskonzern, nicht die Gestapo oder Wehrmacht die Verantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus, sondern die öffentliche Verwaltung des Bezirksamtes Wilmersdorf«, sagte der Historiker Pagenstecher. An diesem Ort seien schon vor Kriegsbeginn »Menschen für die Zwangsarbeit untergebracht« worden. So waren mehrere Juden vom Bezirksamt zu bestimmten erniedrigenden Tätigkeiten gezwungen worden.