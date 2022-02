Kein einfaches Stück

Die Österreicherin Anna Bernreitner erhält in diesem Jahr den mit 7.500 Euro dotierten Götz-Friedrich-Preis 2021 für junge Opernregisseurinnen und -regisseure. Die 35jährige wird nach Angaben vom Dienstag für ihre Inszenierung von Wolfgang Rihms »Proserpina« an der Neuen Oper Wien ausgezeichnet, die im Oktober 2021 Premiere hatte. Damit habe sie »dem Publikum ein nicht einfaches Stück zeitgenössischer Oper durch eine originelle und überraschende Bühnensituation und eine virtuose Personenführung nahegebracht«, hieß es in der Begründung der Jury. (dpa/jW)