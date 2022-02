Die Helden von damals

Geoffrey Barker/commons.wikimedia.org/wiki/File:James_Joyce_Ulysses_1st_Edition_1922_GB.jpg/creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en »Joyce wünschte natürlich sein Buch in griechisches Blau zu kleiden, aber das brachte uns in die ärgsten Schwierigkeiten. Das hübsche Blau der griechischen Fahne war nicht aufzutreiben« – Sylvia Beach

An James Joyce’ 40. Geburtstag, dem 2. Februar 1922, veröffentlichte Sylvia Beach in Paris sein berühmtestes Werk: »Ulysses«. In fast 1.000 Seiten verewigt der Roman einen einzigen Tag in Joyce’ Heimatstadt Dublin, jenen 16. Juni 1904, an dem der Autor selbst seine spätere Ehefrau Nora Barnacle kennenlernte.

Der »Ulysses« kreist um drei kleinbürgerliche Figuren: Leopold Bloom, Stephen Dedalus und Molly Bloom. Stephen arbeitet morgens als Lehrer, nimmt nachmittags an einer Diskussion in der Nationalbibliothek teil; abends betrinkt er sich und geht ins Bordell. Bloom bereitet seiner Frau das Frühstück, geht zu einer Beerdigung, kümmert sich um eine Anzeige, wandert in der Stadt herum und landet ebenfalls im Bordell. Nachts gehen Stephen und Leopold gemeinsam zu Bloom nach Hause, um zu trinken. Stephen verabschiedet sich, Bloom geht schlafen. Molly, die während des Tages ihren Liebhaber empfangen hat, liegt nachdenkend im Bett.

Joyce’ Titel entstammt einer englischen Übertragung der lateinischen Fassung der »Odyssee« Homers. Deren genaue Textkenntnis ist unnötig, um Joyce zu verstehen. Die Referenz auf das Epos wird hier zum Ausdruck menschlicher Erfahrung an sich. Joyce nutzt, durch Ironie gebrochen, den Kontrast zwischen heroischer Vergangenheit und unheroischer Gegenwart. Joyce’ Odysseus ist ein Anzeigenakquisiteur mit treuloser Ehefrau. Bloom ist kein Heros, Vergangenheit wie Gegenwart relativieren einander. Neben der Odyssee werden weitere Mythen und Narrative bemüht, wie die des Ewigen Juden (Bloom ist aus Ungarn stammender Jude im katholischen Dublin) und des Ewigweiblichen (er ist Träger vieler weiblicher Attribute).

Joyce zeichnet Dublin als Gesellschaft in hoffnungslosem Zerfall, ruiniert von katholischer Kirche und britischem Empire. Es mangelt nicht nur an Heldentum, sondern überhaupt an produktiver Tätigkeit. Trotz der Misere als kolonialer Hinterhof Englands evoziert Joyce im Ersten Weltkrieg ein friedliches Leben, zehn Jahre vor Kriegsausbruch.

Eines der Leitmotive des Romans ist Stephens Weigerung, am Sterbebett der Mutter zu beten – seine Absage an katholische Kirche, Kolonialmacht und das kolonisierte Irland zugleich. Pater Conmee repräsentiert im zehnten Buchkapitel die Kirche und der Vizekönig den Staat, denen Stephen beiden den Gehorsam verweigert.

Joyce’ Stil zielt darauf, die Gedankengänge der Figuren nachzuwandern. Bloom verlässt morgens sein Haus und wir folgen ihm, immer wieder von seinem Bewusstseinsstrom mitgerissen: »Auf der Türschwelle tastete er in seiner Gesäßtasche nach dem Hausschlüssel. Nicht da. Wohl in den Hosen, die ich ausgezogen habe. Brauch ihn aber. Die Kartoffel hab ich. Der Kleiderschrank knarrt. Lohnt nicht, würd sie bloß stören. Hatte sich grad noch mal auf die andere Seite gedreht, schläfrig. Er zog die Flurtür sehr behutsam hinter sich zu, immer mehr, bis die Fußlasche sich sanft über der Schwelle schloß, ein schlaffes Lid.« Ein vielschichtiges Ineinander von erster und dritter Person.

Der berühmte Molly-(Penelope)-Monolog im letzten Kapitel verzichtet völlig auf Interpunktion: »und die Rosengärten und der Jasmin und die Geranien und Kaktusse und Gibraltar als kleines Mädchen wo ich eine Blume des Berges war ja wie ich mir die Rose ins Haar gesteckt hab wie die andalusischen Mädchen immer machten oder soll ich eine rote tragen ja und wie er mich geküßt hat unter der maurischen Mauer und ich hab gedacht na schön er so gut wie jeder andere und hab ihn mit den Augen gebeten er soll doch noch mal fragen ja und dann hat er mich gefragt ob ich will ja sag ja meine Bergblume und ich hab ihm zuerst die Arme um den Hals gelegt und ihn zu mir niedergezogen daß er meine Brüste fühlen konnte wie sie dufteten ja und das Herz ging ihm wie verrückt und ich hab ja gesagt ja ich will Ja.«

»Ulysses« bewältigen mutet sportlich an und ist es auch. Der Roman bietet sich zum ungehemmten Draufloslesen an. Auch die nicht nachvollziehbar erscheinenden Szenen lassen sich bewältigen, im Erstanlauf vielleicht, indem man sie überspringt. Sie rennen nicht weg, die nächste Runde steht an.