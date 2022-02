Opposition läuft sich warm

Mayank Makhija/imago images/NurPhoto Wahlkampf in Uttar Pradesh: Noidas Einwohner erwarten die Kongress-Generalsekretärin Priyanka Gandhi Vadra (31.1.2022)

Am Ende des Winters ist Wahlzeit in Indien, das sich gern als größte Demokratie der Welt bezeichnet. Ab 10. Februar finden bis Anfang März in fünf Phasen Regionalwahlen im bevölkerungsreichsten Unionsstaat Uttar Pradesh statt. Am 20. Februar wird im Punjab gewählt, am 27. Februar im kleinen Manipur, zuvor noch am 14. Februar in Goa und Uttarakhand. Ausgezählt wird insgesamt am 10. März. Zusammengenommen, geht es um eine wichtige politische Standortbestimmung im Land – obgleich jeweils rein lokale Faktoren eine Rolle spielen, bringen sich die Lager bereits jetzt für die regulär in gut zwei Jahren folgenden Parlamentswahlen auf nationaler Ebene in Stellung. Die großen Fragen sind dabei: Über welchen Rückhalt verfügt die längst nicht mehr unangefochtene hindunationalistische Bharatiya Janata Party (Indische Volkspartei, BJP) von Premierminister Narendra Modi, die seit 2014 in Neu-Delhi nun in zweiter Legislatur regiert und auch die große Mehrzahl der Unionsstaaten unter ihre Kontrolle gebracht hat? Welche Etappenerfolge kann die Opposition für sich verbuchen – und vor allem, welche Parteien zeigen sich als wichtigste Säulen für das große Kräftemessen 2024?

Ein kleinerer Urnengang hat bereits mögliche Tendenzen aufgezeigt: Bei den Lokalwahlen im ebenfalls bevölkerungsreichen Maharashtra, zu dem die Wirtschaftsmetropole Mumbai gehört, lagen Mitte Januar die vier dort dominierenden Parteien mehr oder weniger auf gleicher Höhe. Die BJP schaffte es, knapp die meisten Sitze in den Nagar panchayats (in etwa: politische Verwaltungseinheiten) zu gewinnen. Gleich dahinter lag die Nationalist Congress Party (NCP), die sich 1999 vom jahrzehntelang dominierenden Indian National Congress (INC) abgespalten hatte. Dieser und die Shiv Sena kamen auf Rang drei und vier. Durch ihre Koalitionsbildung mit der rechten Shiv Sena, die viele Jahre mit der BJP verbündet war und ihr ideologisch nahesteht, konnten NCP und INC als liberal-säkulare Kräfte die Macht in der Region halten.

Getrenntes Antreten der Oppositionsgruppen, auch das zeigte sich an diesem Beispiel wieder, spielt den Hindunationalisten in die Hände. So streben NCP, INC und Shiv Sena auch im einstmals portugiesisch beherrschten Goa, das erst vor wenigen Wochen das 50jährige Jubiläum seiner Eingliederung in die Indische Union feierte, eine Wahlallianz für die Abstimmung im Februar an. Bisher war der kleine Staat in BJP-Hand, im Punjab, einer der wenigen noch verbliebenen Oppositionshochburgen, regiert bislang der INC. Jetzt ist der regionale INC angeschlagen und durch Streitigkeiten geschwächt. Das Hauptduell im Punjab werden eher BJP und die aus der Antikorruptionsbewegung hervorgegangene Aam Aadmi Party (Partei des kleinen Mannes, AAP) austragen. Die AAP regiert in der nahen Hauptstadt Delhi auf regionaler Ebene und hat im Punjab mittlerweile ihre zweitstärkste Präsenz. Während Uttarakhand eher in BJP-Hand bleiben dürfte und auch in Manipur ein Bündnis unter Einschluss der Hindunationalisten die besten Karten hat, sind die Augen vor allem auf Uttar Pradesh (UP) gerichtet. Denn der Unionsstaat mit seinen allein schon 236 Millionen Einwohnern gilt seit jeher als »Türöffner« für die Macht auf nationaler Ebene.

Mit dem Hindupriester Yogi Adityanath steht Uttar Pradesh ein Mann als Chefminister vor, der selbst innerhalb der BJP noch als expliziter Rechtsaußen gelten darf und aus seiner Verachtung für die diversen Minderheiten, vorneweg die in UP zahlenmäßig starken Muslime, keinen Hehl macht. Der traditionsreiche INC ist in seinem einstigen Kernland seit Jahren in der Versenkung verschwunden. Auch die in UP früher schon mehrfach regierende Bahujan Samaj Party (BSP) spielt lediglich noch eine untergeordnete Rolle. Sie versteht sich vor allem als Sprachrohr der Dalits, die im hinduistischen Kastensystem auf der untersten Stufe stehen, war aber in diverse Skandale verwickelt. Wichtigste Gegenkraft zur BJP ist in dieser Region die sozialdemokratische Samajwadi Party (SP). Laut aktuellen Meinungsumfragen könnte sie gegenüber dem desaströsen Ergebnis von 2017 zwar deutlich zulegen, doch muss die BJP wohl keinen Machtverlust fürchten.

Bislang hat sich für 2024 kein echter Anführer einer möglichen Oppositionsallianz herauskristallisiert. Der INC, der nach außen weiterhin auf seine von der einflussreichen Gandhi-Familie dominierte Geschichte setzt, ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Mamata Banerjee, Chefministerin von Westbengalen und in jüngerer Zeit zur scharfen Modi-Kritikerin aufgestiegen, wäre wiederum eine denkbare Spitzenfrau – doch der Erfolg ihrer Regionalpartei All India Trinamool Congress ist derzeit auf den Bundesstaat beschränkt, bei den anstehenden Wahlen spielt sie keine Rolle. SP-Chef Akhilesh Yadav wiederum könnte sich mit einem starken Ergebnis seiner sozialdemokratischen Partei in UP Chancen erhalten, auch im Poker um die Führung der Opposition bei den Wahlen 2024 eine tragende Rolle zu spielen.