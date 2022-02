imago images/Xinhua

Chinesen in aller Welt haben in der Nacht zu Dienstag nach dem traditionellen Mondkalender das neue Jahr euphorisch begrüßt. Auf das Jahr des Ochsen folgt nun das Jahr des Tigers. Das dritte der zwölf Tierkreiszeichen steht in der chinesischen Mythologie unter anderem für Energie und Tatendrang. Viele Menschen in China und anderen Ländern Südostasiens feierten den Start ins neue Jahr beim gemeinsamen Abendessen mit der Familie. Am Dienstag gingen beispielsweise im ostchinesischen Zaozhuang (s. Bild) die Feierlichkeiten weiter. (dpa/jW)