»Verbrechen fanden in der Fläche statt«

imago images/Bild13 Antifaschistisches Mahnmal für die Buchenwald-Gefangenen von Fritz Cremer auf dem Ettersberg (Buchenwald)

Der Förderverein Buchenwald wurde vor 26 Jahren gegründet. Was ist der Vereinszweck?

Der Förderverein Buchenwald hat die Stiftung Buchenwald und Mittelbau-Dora bei der Pflege der Orte der Trauer und der Erinnerung an die dort begangenen Verbrechen unterstützt. Dazu gehört, dass diese Orte in geeigneter Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und natürlich die Vermittlung damit verbundener historischer Vorgänge erfolgt, zum Beispiel durch Führungen in der Gedenkstätte Buchenwald.

Das Projekt »Buchenwald war überall – Netzwerk der Außenlager« ist ein wichtiges Projekt Ihres Vereines. Worum geht es da?

Wenn man über die Zeit des Nationalsozialismus und insbesondere über Konzentrationslager spricht, ist es ja oftmals so, dass man über Buchenwald, Neuengamme, Dachau, Bergen-Belsen, Ravensbrück und Auschwitz spricht. Das waren von der Sache her die Stammlager. Aber im Kriegsverlauf war es so, dass die Rüstungsindustrie über zunehmend weniger Arbeitskräfte verfügte. Die deutschen Männer waren überwiegend im Krieg, und es wurden Arbeitskräfte gebraucht, so dass aus den Stammlagern Männer und Frauen, im Fall von Buchenwald Männer, der Rüstungsindustrie als Zwangsarbeiter zugeführt wurden. Und da die Rüstungsunternehmen sich häufig in größerer Entfernung befanden, hat man dann in unmittelbarer Nähe Außenlager installiert, die vom Stammlager verwaltet wurden. Wir kennen bisher 140 Standorte, an denen KZ-Häftlinge aus Buchenwald in der Rüstungsindustrie eingesetzt waren.

Und das war das System der Außenlager?

Das war das System der Außenlager, das wir auf unserer Webseite darstellen in Form einer Karte. Das macht vor allem deutlich, dass die Verbrechen, die wir in den Zusammenhang mit KZ stellen, nicht nur an einigen wenigen Orten in Deutschland geschehen sind, sondern eigentlich flächendeckend. Dieser Mythos, man habe davon nichts gewusst und nichts gesehen, weil die Lager im Wald waren oder ähnliches, ist eine entlarvte Schutzbehauptung, um sich der Auseinandersetzung nicht stellen zu müssen. Die Außenlager von Buchenwald befinden sich nicht nur in Thüringen, sondern auch in den heutigen Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Und selbst in Belgien, Frankreich und Polen hat das KZ Buchenwald Außenlager betrieben. Deswegen dieser verstörende Titel »Buchenwald war überall«. Dass man die Geschichte nicht auf den Ettersberg zehn Kilometer neben Weimar zentriert, sondern sieht, dass dieses verbrecherische System die ganze Gesellschaft durchdrungen hatte. Wenn wir von Außenlagern sprechen, sprechen wir von Köln, Wuppertal und ganz vielen Orten und Gemeinden. Selbst bis in die Dörfer hinein waren Zwangsarbeiter im Einsatz und wurden bei einer überschaubaren Einwohnerzahl natürlich direkt wahrgenommen. Teilweise wurden Baracken errichtet oder Gemeindeeigentum beschlagnahmt, wo sie untergebracht waren. Das fand mitten in den Ortschaften statt.

Inwiefern widerspricht das dem verbreiteten Bild von den Verbrechen in Buchenwald?

Es ist eine Ergänzung. Die KZ-Gedenkstätte oder die Stiftung hat natürlich den Auftrag, diesen Ort auf dem Ettersberg zu erforschen und Besuchern zugänglich zu machen. Aber es gibt zum Glück viele Menschen, die sich mit den Orten, an denen sie leben, und der Geschichte dort beschäftigen und dazu publizieren, wie Lehrerinnen, Historiker oder Heimatforscher. Bisher war das Bild von den vielen eben geschilderten Orten, die dazu gehören, total unterbelichtet. Und es gab bisher auch keine Plattform, wo sie ihr Wissen und ihre Dokumentationen unterbringen konnten. Daher die Idee, das Wissen dieser vielen unterschiedlichen Akteure zusammenzutragen. Um das in die Welt zu bringen, haben wir uns mit der Thüringer Staatskanzlei, die das Projekt gefördert hat, dafür entschieden, das in Form dieser Webseite zu machen.

Wie wollen Sie die Erinnerung über Ihre aktuellen Projekte hinaus wachhalten?

Wir hoffen, dass wir gerade mit dieser Webseite interessierte junge Leute ansprechen. Für junge Menschen ist das spannendes und forschendes Lernen; dafür wurden auch jede Menge Funktionen eingebaut. Wir wollen den Bogen schlagen von der Gedenkstätte zum eigenen Ort und der eigenen Umgebung, in denen es oftmals KZ-Häftlinge gab. Damit wollen wir auch dazu animieren, an all diesen Orten das Gedenken wachzuhalten.