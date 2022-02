»Hilfe« statt Patentfreigabe

Malte Krudewig/dpa Sieht Patentfreigaben »kritisch«: Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammen­arbeit und Entwicklung, Svenja Schulze (SPD), am Dienstag in Düsseldorf

Die Bundesrepublik ist derzeit darum bemüht, ihren Anteil an der weltweiten Ungleichverteilung von Coronaimpfstoffen durch »Entwicklungspolitik« vergessen zu machen. Berlin will in vier von insgesamt mehr als 50 afrikanischen Ländern – Südafrika, Ghana, Ruanda und Senegal – den Aufbau von entsprechender Impfstoffproduktionen unterstützen. Gerade auf diesem Kontinent müsse Impfstoff hergestellt werden können, sagte Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) am Dienstag nach einem Besuch der nordrhein-westfälischen SPD-Landtagsfraktion in Düsseldorf.

Allerdings ließ die Ministerin durchblicken, dass die jeweiligen Staaten wohl ihre eigenen Mittel entwickeln und nicht einfach Generikaversionen bereits erprobter Impfstoffe herstellen sollen – was weitere Zeit in Anspruch nehmen wird. Eine Freigabe der Patente für Coronavakzine sieht Schulze jedenfalls kritisch. Wichtig sei, dass angesichts immer neuer Virusvarianten weiter an den Stoffen geforscht werde. Vor Ort in den Entwicklungsländern müsse das Know-how für die Herstellung geschaffen werden, meinte die SPD-Ministerin, so dass in Zukunft dort auch Impfstoffe gegen Malaria und andere Tropenkrankheiten produziert werden könnten.

Und wie um jeden Verdacht auszuräumen, betonte Schulze, dass die Bundesrepublik sich auch intensiv in der EU-Partnerschaft für eine gerechte Impfstoffverteilung einsetze. Die Stoffe selbst seien heutzutage nicht mehr knapp. Es gehe jetzt um die Logistik der Impfkampagne, um die Versorgung mit Schutzausrüstung wie Handschuhen sowie um funktionierende Kühlketten, damit die Impfstoffe zu den Menschen kämen. »Wir müssen eine weltweite Impfkampagne organisieren«, sagte Schulze. Davon hänge auch die Sicherheit in Deutschland ab.

In Europa liegt die Impfquote nach früheren Angaben von Schulze bei 70 Prozent, auf dem afrikanischen Kontinent unter zehn Prozent. Die nach den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) speziell für Krisensituationen erlaubte Aufhebung von Patenten auf Impfstoffen wird seit langem nicht nur von Staaten des globalen Südens gefordert.