Vor dem Super Bowl

Los Angeles/Kansas City. Im 56. Super Bowl haben die Los Angeles Rams ein Heimspiel. Nach dem Sieg über Tom ­Bradys Tampa Bay Buccaneers gewannen die Kalifornier am Sonntag auch das NFC Championship Game gegen die San Francisco 49ers mit 20:17 und greifen am 13. Februar im Sofi Stadium in Inglewood nach dem Superbowl. Ihr Gegner sind überraschend die Cincinnati Bengals.

Das Team aus Ohio setzte sich gegen die haushoch favorisierten Kansas City Chiefs 27:24 nach Verlängerung durch und zog erstmals seit 1989 in den Superbowl ein. Nach der ersten Halbzeit hatte Kansas City noch 21:10 geführt. Die Bengals gewannen aber das dritte Viertel sensationell 11:0. Im vierten Viertel gab es für beide Seiten jeweils nur noch ein Field Goal. Bei 24:24 musste die Verlängerung entscheiden. Die Chiefs gewannen zwar den Münzwurf, verloren aber nach einem Fehler ihres Superstarquarterbacks Patrick Mahomes den Ballbesitz. Den Bengals gelang durch ihren Kicker Evan McPherson dann in der fünften Minute der Verlängerung das entscheidende Field Goal zum 27:24-Endstand. Die Chiefs hatten 2020 den Super Bowl gewonnen und waren im vergangenen Jahr erst im Finale an den Buccaneers gescheitert.

Auch die Rams lagen gegen den Außenseiter San Francisco nach dem dritten Viertel mit 7:17 zurück, ehe Quarterback Matthew Stafford mit einem Touchdownpass zu Beginn des vierten Viertels die Wende einläutete. Nach Tampa Bay 2021 sind sie das zweite Team in der Geschichte der NFL mit einem Heimspiel um den Super Bowl. (jW)