Die Modemesse Premium kehrt zurück in die Hauptstadt. Mit der Rückkehr des Messeveranstalters Premium Group habe Berlin einen wichtigen Partner wieder zurückgeholt, hieß es am Montag seitens des Senats. Die Premium Group bestätigte der Deutschen Presseagentur die Pläne. In Berlin sind die Veranstaltungen vom 7. bis 9. Juli auf dem Gelände rund um den Funkturm und den Sommergarten geplant. Die Premiere war im vergangenen Jahr pandemiebedingt nur digital möglich. Zuvor war völlig überraschend bekannt geworden, dass Berlin mehrere Modemessen an Frankfurt am Main verliert. (dpa/jW)