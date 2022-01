Irreparable Schäden

Angela Ponce/REUTERS Fast 12.000 Barrel Öl sind im Distrikt Ventanilla in der Nähe der Hauptstadt Lima in den Pazifischen Ozean gelangt (29.1.2022)

Mehr als zwei Wochen nach Bekanntwerden der schlimmsten Umweltverschmutzung an Perus Küste in der jüngeren Geschichte sind das Ausmaß und die genauen Hintergründe weiterhin nicht geklärt. Am 15. Januar war vor einer Raffinerie des Ölkonzerns Repsol im Distrikt Ventanilla in der Nähe der Hauptstadt Lima ein Tanker beim Löschen von starken Wellen erfasst worden. In der Folge liefen nach Berechnungen vom Montag fast 12.000 Barrel Öl (1.908 Liter) aus einer Leitung in den Pazifischen Ozean. Hintergrund ist der Vulkanausbruch im Pazifikstaat Tonga am gleichen Tag, der unter anderem einen Tsunami auslöste, dessen Ausläufer bis in den mehr als 10.000 Kilometer entfernten Andenstaat spürbar waren. Repsol führt die damit verbundenen hohen Wellen als alleinige Erklärung für das Unglück an. Die peruanische Regierung um Präsident Pedro Castillo hingegen ermittelt noch die genauen Umstände der entstandenen Umweltkatastrophe. Sie geht davon aus, dass Repsol mindestens fahrlässig gehandelt hat. Die dem Umweltministerium unterstehende Umweltbewertungs- und Kontrollbehörde (OEFA) und die Sonderstaatsanwaltschaft für Umweltangelegenheiten (FEMA) haben die Ermittlungen aufgenommen. Brisant ist vor allem, dass das Unternehmen zunächst lediglich eingestand, dass es sich um ein »begrenztes Leck« handle, bei dem »lediglich« 6.000 Barrel ins Meer gelangt seien.

Die OEFA und andere Fachleute gehen davon aus, dass Repsol den vorhandenen Notfallplan nicht ordnungsgemäß umgesetzt hat. Das Unternehmen bestreitet dies. Man habe sich ordnungsgemäß verhalten und unverzüglich die zuständigen Behörden informiert. Auch der Kapitän des inzwischen von Peru beschlagnahmten involvierten Schiffes, Giacomo Pisani, macht der Ölfirma Vorwürfe. So habe er aufgrund der hohen Wellen technische Hilfe angefordert, die sei allerdings erst sechs Stunden später eingetroffen. Entgegen der Aussage Repsols seien auch keine Taucher ausgesandt worden, um die Leitung zu überprüfen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete indes an, dass vier Vorstandsmitglieder des Unternehmens das Land vorerst nicht verlassen dürfen, da Fluchtgefahr bestehe. Unter ihnen ist auch der Chef für das peruanische Geschäft, Jaime Fernández-Cuesta. Ihm wird Umweltverschmutzung zum Nachteil des Staates vorgeworfen. Sollte er verurteilt werden, droht ihm eine Haftstrafe von vier bis sechs Jahren. Wie hoch die finanziellen Schäden zur Beseitigung des Ölteppichs sein werden, gaben die Spanier bislang nicht bekannt. Das Strafverfahren gegen den Konzern könnte indes finanziell glimpflich für Repsol werden. Lediglich 30.000 Unidades Impostivas Tributarias (UIT) werden sie aller Voraussicht an Strafen zahlen müssen. Das entspricht in etwa 35 Millionen US-Dollar oder 1,8 Prozent des Umsatzes aus dem Pandemiejahr 2020, einem der schlechtesten in der jüngeren Unternehmensgeschichte. Allein im vierten Quartal 2021 konnte man einen Nettogewinn von mehr als 870 Millionen US-Dollar erzielen.

Die Aufräumarbeiten gestalten sich derweil schwierig. Das Öl habe sich aufgrund der Gezeiten mehr als 140 Kilometer weit in Richtung Norden verbreitet, so das Umweltministerium in einer Stellungnahme. Insgesamt sei eine Fläche von 18.000 Quadratkilometern betroffen. Lediglich etwa ein Drittel des Öls habe man bislang wieder einsammeln können. Umweltschützer sprechen von irreparablen Schäden für Flora und Fauna. Besonders problematisch ist, dass auch zwei Naturschutzgebiete betroffen sind, die als Rückzugsgebiete für bestimmte Vogelarten dienen. Daneben fallen auch die Haupteinnahmequellen der Bevölkerung in der Region aktuell komplett weg. Neben der Fischerei ist vor allem der Tourismus für sie eine wichtige Einnahmequelle. In einer auf der eigenen Internetseite veröffentlichten Mitteilung verkündet Repsol, man habe ein Kooperationsabkommen mit den Einzelhandelsvertretern der Stadt Santa Rosa getroffen. Man sei im Austausch, um die Menschen zu unterstützen. Auch befinde man sich in einigen weiteren Städten in Gesprächen mit den Fischervereinigungen. Inwieweit dort auch über mögliche Schadensersatzzahlungen gesprochen wurde, geht aus dem Schreiben nicht hervor. Ob 35 Millionen US-Dollar vor dem Hintergrund der Zerstörung einer Vielzahl von Existenzen und des nachhaltigen Schadens für die Umwelt eine angemessene Strafe für eines der 700 größten Unternehmen weltweit sind, bleibt allerdings eine berechtigte Frage.