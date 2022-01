»Schon vor der Pandemie gab es zu wenig Schutzräume«

Gregorio Borgia/AP/dpa Internationale Solidarität im Kampf gegen Gewalt an Frauen: Demonstrantin in Rom (27.11.2021)

Der Frauenverband Courage und der Kämpferische Frauenrat bereiten aktuell in Deutschland die dritte Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen vom 3. bis 10. September 2022 in Tunesiens Hauptstadt Tunis vor. Am vorvergangenen Sonntag gab es dazu eine Onlinekonferenz. Welche Themen stehen an?

Die ökonomischen Lebensverhältnisse von Frauen stehen im Vordergrund unserer Debatten. Aktuell liegt die Inflationsrate in Deutschland bei über fünf Prozent, im Gastgeberinnenland der Konferenz, Tunesien, ist sie noch höher. Das verschärft die sowieso schon besonders hohe weibliche Armut. Bedingt durch die beengten Verhältnisse und ständig steigende Mieten fand mehr häusliche Gewalt statt. Wenn Frauen geschieden sind, finden sie nicht immer gleich eine Wohnung, sind infolgedessen oft weiter in Gefahr. Schon vor der Pandemie gab es sowohl in der BRD als auch in anderen Ländern zu wenig Schutzräume. Gesetze der Istanbul-Konvention, des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, wurden – obgleich von vielen Ländern unterzeichnet – nicht angewandt. Auch in der BRD wird von Gerichten verharmlosend von Beziehungstaten gesprochen, wenn eine Frau ermordet wird.

Was steht im Gastgeberinnenland Tunesien im Vordergrund, wo die Arbeitslosigkeit hoch und schlechte Arbeitsbedingungen häufig sind?

Als vor einem Jahr der Präsident Kais Saied ein landwirtschaftliches Feld in der ländlichen Gegend von Jendouba besuchte, versprach er den in der Landwirtschaft tätigen Frauen die gleichen Rechte und das gleiche Einkommen wie den Männern. Daraus ist nichts geworden. Die tunesischen Frauen fordern dies ein. Tunesierinnen beklagen zudem zahlreiche Morde an Frauen.

Welche Debatten stehen in bezug auf staatliche Gewalt im Vordergrund?

Im Brennpunkt steht die durch die türkische Regierung ausgeübte staatliche Gewalt in Nord- und Südkurdistan, in Nordsyrien und im Irak. Auch Frauen wurden Opfer türkischer Drohnenangriffe und der Gewalt aus der Türkei gesteuerter Söldner des IS. In Deutschland wurde die Initiatorin und Mitbegründerin der Weltfrauenkonferenz, Monika Gärtner-Engel, vom Staatsschutz verfolgt und kriminalisiert. Auch dagegen gibt es Proteste von Frauen aus aller Welt.

Wie hat die Pandemie die Lage von Frauen verschärft?

Bosnische Frauen organisierten sich landesweit. Sie machen Bildungsarbeit fürs Impfen, aber es fehlt der Impfstoff. Das Diktat der Pharmaindustrie und seine Umsetzung durch die Regierungen führt dazu, dass vor allem viele Länder Afrikas, Lateinamerikas, aber auch einige europäische Länder zu wenig Impfstoff bekommen. In den Fabriken Bangladeschs breitet sich das Virus besonders schnell aus, weil es keinerlei Gesundheitsschutz dort gibt. »Wir erleben Lohnkürzungen, Rechtlosigkeit, würdelose Behandlungen wie nie zuvor. Täglich kämpfen wir, dass unsere Löhne ausbezahlt werden«, klagen Textilarbeiterinnen dort.

Wie steht es um die politische Organisierung der Frauen in der BRD?

Verdi unterstützt die Arbeit der Gewerkschafterinnen in Bangladesch finanziell, die zu den Frauen dort nach Hause gehen, um deren Kämpfe gegen die mörderischen Arbeitsbedingungen zu stärken. Wir Organisatorinnen versuchen, Reisekosten für die Basisfrauen aus verschiedenen Ländern zu sammeln, damit sie in Tunis teilnehmen können. Zudem stehen wir mit der spanischen Putzfrauengewerkschaft »Las Kellys« in Kontakt. Viele dieser prekär arbeitenden Frauen sind während der Pandemie von heute auf morgen entlassen worden. Die bürokratischen Hürden, um Kurzarbeitergeld oder Erwerbslosenhilfe zu beziehen, sind hoch. Sie wehren sich aktiv.

Was ist das wichtigste Anliegen?

Wir unterstützen den sich weltweit entfaltenden Widerstand der Frauen und Mädchen gegen ihre Ausbeutung und ihre besondere Unterdrückung, gegen die sich international verschärfenden Existenzkämpfe von Frauen und ihre Kämpfe gegen die Umweltkatastrophe. Dem widmen wir unseren Einsatz.