Ziel verfehlt

Sandrine Thesillat/PanoramiC/imago images Liegt laut neuen Umfragen nur bei 3,5 bis sechs Prozent Zustimmung: Präsidentschaftskandidatin Taubira

Die frühere sozialistische Justizministerin Christiane Taubira geht als Kandidatin der linken Bürgerinitiative »Primaire Populaire« in die französische Präsidentschaftswahl am 10. April. Die zunächst von einer Handvoll Wähler seit dem vergangenen Frühjahr organisierte Vorwahl sollte ursprünglich insgesamt fünf der Linken zugerechnete Kandidaten unter einen Hut bringen und vor allem den Wunsch der linken Wählerschaft nach einem gemeinsamen Bewerber um das Präsidentenamt dokumentieren. Die Abstimmung, für die sich knapp eine halbe Million Franzosen eingeschrieben hatte, brachte mit der knapp 70 Jahre alten Taubira zwar eine Siegerin hervor – an der Ausgangslage änderte sich allerdings nichts: Die französische Linke wird getrennt und aussichtslos in das Rennen um die Staatsführerschaft gehen.

Die am Wochenende bei der Primaire Populaire unterlegenen »unfreiwilligen« Bewerber hatten schon vor der Abstimmung ohne Ausnahme erklärt, ihre eigene Kampagne fortsetzen zu wollen und das Resultat der Vorwahl nicht anzuerkennen. Die Initiative verfehlte daher ihr Hauptziel, die französische Linke zumindest für den Wahltag im April zu vereinen. Das Votum, an dem sich immerhin 392.738 Wahlberechtigte beteiligten, zeigt andererseits eine linke Wählerschaft, die in den vergangenen Monaten versuchte, eine Art Basiswiderstand gegen das zur Zeit übermächtige rechte Lager zu organisieren – gegen die eigenen Leute, wie die Reaktionen am Sonntag abend zeigten.

Hinter Taubira landeten Yannick Jadot, Kandidat der Grünen (EE-LV), Jean-Luc Mélenchon, Anführer der Bewegung La France insoumise (LFI) und Anne Hidalgo, Pariser Bürgermeisterin und Kandidatin des Parti Socialiste (PS). Sie alle waren von der Bürgerinitiative ohne eigene Zustimmung auf die Wahlliste gesetzt worden. Die Strategie: die linken Bewerber, »ob sie wollen oder nicht«, dem Wunsch ihrer Klientel nach einem gemeinsamen Kandidaten auszusetzen und in Zugzwang zu bringen. Wie der Sprecher der Initiative, Samuel Grzybowski, noch im Dezember erklärte hatte: »Sie können jeder für sich sterben oder gemeinsam siegen.«

Ihre Antworten lieferten Mélenchon und die anderen der Siegerin Taubira und der halben Million bis dahin offenbar noch hoffnungsvollen linken Wähler unmittelbar nach Bekanntwerden des Abstimmungsergebnisses: Ablehnung, keine »Unterwerfung«, jeder bleibt für sich. »Und jetzt?« fragte am Montag die Pariser Tageszeitung Libération, deren Redaktion die Idee der Primaire Populaire über die vergangenen Monate hin mit seitenlangen Artikeln, Interviews und Kommentaren kritisch unterstützt hatte. Wie solle die französische Linke »gegen ihren eigenen Willen gerettet« werden? Die nächsten Tage würden es zeigen, vertröstete Le Monde, während das rechte Pariser Haupstadtblatt Le Figaro triumphierend feststellte, der ganze »Zirkus« sei von Anfang an »nicht seriös« gewesen.

Taubira hat bisher kein Wahlprogramm vorgestellt. Ihre von der linken Wählerschaft bis heute gelobte Großtat, als Justizministerin des ehemaligen sozialdemokratischen Präsidenten François Hollande die sogenannte Ehe für alle durchgesetzt und sich damit dem Hass rechter Katholiken ausgesetzt zu haben, bleibt vorerst der einzige echte Anhaltspunkt zur politischen Identifikation der Politikerin aus der ehemaligen Kolonie Guyana. Unterstützt wird sie ab jetzt von rund 5.000 freiwilligen Wahlkampfhelferinnen und -helfern.

In den neuen Umfragen der Meinungsforscher lag Taubira im Januar bei 3,5 bis sechs Prozent Zustimmung. Zum Vergleich: Für die Faschistin Marine Le Pen waren es 17 bis 18,5 Prozent, die rechtskatholische Valérie Pécresse kam auf 17 bis 18 Prozent.