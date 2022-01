»Die Strafverfolgung sollte zurückgefahren werden«

Paul Zinken/dpa-Bildfunk/dpa In Rauch aufgelöst: Die Pläne der Ampelregierung, Cannabiskonsum zeitnah zu legalisieren (Berlin, 20.4.2019)

Geradezu mit Euphorie wurde vor knapp zwei Monaten die Nachricht aufgenommen, dass die Ampelkoalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP eine »kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften« einführen will. Nun reagierten viele enttäuscht, weil Ampelpolitiker erklärt haben, mit der Umsetzung könne es noch dauern. Wie bewerten Sie das?

Bei aller Freude über diesen Riesenschritt sind manche offenbar etwas naiv, wie schnell das umsetzbar ist. Unser Verband, Akzept e. V., kämpft seit über 30 Jahren dafür, dass Drogenkonsumenten entkriminalisiert und die Drogenmärkte reguliert werden, dass da endlich ein Umdenken passiert und wir wegkommen von der Verbotspolitik, der Prohibition. Und da muss man jetzt eines ganz klar sagen: Hut ab vor dieser Bundesregierung, die als erste den Mut fasst, diesen Paradigmenwechsel einzuleiten! Für diesen Schritt muss man sie loben.

Dabei geht es – da bin ich ganz bei dem neuen Drogenbeauftragten Burkhard Blienert von der SPD – um weitaus mehr als nur die Legalisierung von Cannabis. Auch für sogenannte harte Drogen wie Kokain und Heroin muss es legale, regulierte Zugänge geben, jenseits der Totalprohibition. Deshalb dürfen wir uns jetzt auf keinen Fall einen Schnellschuss leisten. Deutschland ist das größte Land in der EU. Die anderen Staaten schauen sehr genau darauf, wie wir es machen, und werden sich daran orientieren. Deshalb sollte tunlichst vermieden werden, bei diesem Thema Fehler zu machen.

Sind Sie mit der Entscheidung zufrieden, Blienert zum Drogenbeauftragten zu machen?

Ja, endlich einer auf dem Posten, der wirklich sachkundig ist. Blienert vertritt die Ansätze, für die die akzeptierende Drogenhilfe schon lange kämpft: Weg von der repressiven Drogenpolitik und hin zu einer gesundheitspolitischen, die Selbstverantwortung und Selbstregulierung stärkenden Drogenpolitik. Ich stimme ihm zu, dass ein Schnellschuss die Sache gefährden würde. Wir wollen eine umfassende und stimmige Lösung haben, und da kann es durchaus sein, dass dies noch ein, zwei Jahre dauert. Die Zeit müssen wir uns nehmen. Dabei sind wir klar gegen Modellprojekte, die auf große Städte wie Hamburg und Berlin begrenzt sind – und das mit viel zu engen Kriterien. Der Cannabismarkt muss flächendeckend legalisiert werden, um Hotspots um Modellstandorte zu vermeiden. Wohlgemerkt: Es geht dabei nicht um Drogen im Supermarkt, es geht um Fachgeschäfte für Erwachsene.

Bisher gab es ja erstaunlich wenig Protest gegen die Cannabislegalisierung aus dem Lager der Law-and-Order-Verfechter.

Das stimmt. Bis jetzt ist der Blätterwald ziemlich still bei dem Thema. Aber das kann sich schnell ändern, wenn die Umsetzung konkreter wird. Dann kommen die blödsinnigen Argumente, die jetzt schon vereinzelt zu hören sind: dass die Kinder zum Drogenkonsum verführt werden sollen und ähnliches. Das sind doch alles Rückzugsgefechte der Abstinenzlerverbände, die jahrelang der Prohibition das Wort geredet haben.

Es geht nicht darum zu behaupten, Drogen seien harmlos. Das sind sie natürlich nicht. Gerade, weil Drogen gefährlich sein können, muss es einen regulierten Markt geben. Denn gefährlich sind sie vor allem unter den Bedingungen des Schwarzmarktes, der bekanntlich keinen Jugend- und Verbraucherschutz kennt. Das Gefährlichste am Konsum illegalisierter Drogen ist die Kriminalisierung – und nicht zu wissen, welche Streckmittel und Wirkstoffgehalte drin sind. Hier kann es zu ungewollten Überdosierungen und vermeidbaren Risiken kommen.

Drogen wie Cannabis, Heroin und Kokain sind über Jahrzehnte dämonisiert worden. Wie soll da ein Umdenken bewirkt werden?

Das ist ein Problem. Was soll der gemeine Bürger denken, wenn er hört: Hey, die wollen Kokain freigeben. Das weckt Ängste, das weckt Phantasien. Jahrzehnte ist den Menschen etwas ganz anderes eingetrichtert worden. Deshalb müsste es nach unserer Auffassung so etwas wie Social-Awareness-Projekte geben, den Leuten muss dieser Paradigmenwechsel erklärt werden. Warum es trotz aller Dramatik um Sucht der richtige Weg ist, Substanzen zu entkriminalisieren. Wir wollen auch, dass Pädagogen in den Jugendzentren und Schulen mit den Jugendlichen über Drogen reden können. Das offene Gespräch wird gegenwärtig durch das Drogenverbot verhindert.

Die Regulierung von Cannabis könnte eine gewaltige Entlastung für Polizei und Justiz sein, die ja derzeit noch viel Energie, Zeit und Geld für die Strafverfolgung von Dealern und Konsumenten verschwenden.

Das ist die Hoffnung. Dazu muss man allerdings sagen, dass, wenn wir morgen die Legalisierung haben, nicht übermorgen der Schwarzmarkt verschwunden ist. In Kanada hat das zum Beispiel bis etwa drei Jahre nach der Legalisierung gedauert. Jetzt kommen sie dort allmählich an einen Punkt, bei dem der legale Markt den illegalen überwiegt. Es dauert eben, bis die Logistik aufgebaut ist, die Geschäfte eingerichtet sind.

Ob es einen Schwarzmarkt gibt, das lässt doch auch über den Preis für den Stoff steuern, oder?

Sicher. Vor allem darf die Steuer nicht zu hoch sein. Das haben wir ja beim Zigarettenmarkt gesehen. Ist die Tabaksteuer zu hoch, förderst du den illegalen Zigarettenmarkt, der ja bereits ein erhebliches Volumen erreicht hat. Das Cannabis darf in den Läden natürlich nicht viel teurer sein als auf dem illegalen Markt. Dafür kriegst du dort dann ein geprüftes Produkt, mit genauen Inhaltsangaben, ohne Beimengungen, und kannst auch den CBD-Gehalt steuern.

Sie waren in den USA, wo diverse Staaten Cannabis bereits legalisiert haben, und haben sich Läden angesehen, in denen es angeboten wird.

Ja. Das läuft da sehr professionell. Da wurden 200 verschiedene Sorten angeboten, es gab sachkundiges Personal. Ich wurde sofort angesprochen, was genau ich haben will. Natürlich wurde vorher immer der Ausweis kontrolliert. In manchen Läden konnten Touristen kaufen, in anderen nicht. Es war letztlich wie eine Drogerie.

In Europa haben das die Niederlande mit ihren Coffeeshops ja schon seit einigen Jahren vorgemacht. Können die Vorbild für uns sein?

Jein. Die Coffeeshops als Verkaufsstätte haben sich bewährt, keine Frage. Aber die Holländer haben ein ganz anderes Problem. So mutig sie waren, den Verkauf an den Endverbraucher zu regeln, haben sie nie die »Backdoor-Problematik« gelöst. Das heißt: Es gab keine vernünftigen Lösungen für die Frage, wo kommt der Stoff für die Läden eigentlich her, da gibt es keine richtige Kontrolle über Handel und Vertrieb. Und so haben sich natürlich über die Jahre kriminelle Strukturen etabliert. Solche Fehler können nur vermieden werden, wenn man den Anbau und Vertrieb reguliert und nicht nur die Verkaufsstätten.

Es gibt hierzulande Kritik daran, dass mit der Cannabislegalisierung nur ein riesiges neues Geschäftsfeld aufgemacht wird, dass Leute mächtig abkassieren wollen. Wie sehen Sie das?

Das ist die Kehrseite, mit der wir uns beschäftigen müssen. Wie verhindern wir die Kommerzialisierung? Ich möchte nicht die US-amerikanischen Verhältnisse haben. Wenn die was machen, machen sie es bekanntlich ganz und gar. Die haben rund um Cannabis viele Merchandisingprodukte geschaffen, zum Beispiel Lollis oder Gummibärchen mit Cannabis. Da gab es auch gleich die ersten Unfälle mit Kindern. Dass man Privatfirmen gründen kann, die mit Cannabis Geld verdienen können, daran ist ja erst einmal nichts Verwerfliches. Aber es muss auch die Erlaubnis zum Eigenanbau geben. Wo man die Grenze setzt, muss man sehen, vielleicht bei fünf Pflanzen. Bei Alkohol ist es ja so, dass du Anbaugemeinschaften gründen und dann unter Einhaltung strenger Regeln Schnaps produzieren kannst. Die Option muss es bei Cannabis auch geben. Und dann sind wir bei der Idee von »Cannabis Social Clubs«, die es in Spanien, Belgien und anderen Ländern schon gibt. Das sind Genossenschaften. Da geht es nicht um Profit, sondern die organisieren gemeinsam den Anbau. Wenn privatwirtschaftliche Lizenzen ausgegeben werden, muss es diesen Gegenpol geben. Am Anfang wird wahrscheinlich alles über die Cannabisagentur laufen, aber warum sollen Kleinbauern nicht die Möglichkeit kriegen, Cannabis anzubauen und nicht nur die Riesenkonzerne, die natürlich schon in den Startlöchern stehen. Philip Morris hat zum Beispiel bereits angekündigt, dass sie aus dem Zigarettenmarkt aussteigen und sich nur noch auf Cannabis konzentrieren wollen.

In der Debatte um die Legalisierung von Drogen haben Sie und andere Experten schon oft darauf hingewiesen, dass Alkohol und Tabak die wesentlich gefährlicheren Drogen sind.

Aufgrund von Alkoholkonsum sterben jährlich etwa 50.000 Menschen in Deutschland, aufgrund von Nikotinkonsum rund 100.000. Was uns ganz wichtig ist: Die Regulierung von Cannabis muss unbedingt einhergehen mit einer Begrenzung der Verfügbarkeit von Alkohol und Tabak. Schnaps gehört nicht in den Supermarkt, sondern auch in Fachgeschäfte.

Damit machen Sie sich aber nicht beliebt.

Wir reden über eine konsistente Drogenpolitik, welche helfen soll, Gesundheitsgefahren und gesellschaftliche Folgekosten zu minimieren. Es geht nicht darum, sich beliebt zu machen. Es geht auch nicht darum, Schnaps zu verbieten, aber der muss dir nicht direkt an der Supermarktkasse in diesen kleinen Flaschen vor der Nase stehen, gleich neben den Süßigkeiten für die Kinder. Holland und viele andere Länder machen es doch vor. Es ist fast nur in Deutschland so, dass Alkohol so leicht und billig zu bekommen ist. Und Deutschland ist das einzige Land, das noch Zigarettenautomaten hat, wo noch Zigarettenwerbung erlaubt ist. Das geht gar nicht. Natürlich laufen hier ganz eindeutig auch Verteilungskämpfe, Rückzugsgefechte der Alkohol- und der Tabakindustrie. Wenn jetzt alle Welt anfängt zu kiffen, dann geht deren Umsatz zurück.

Wenn es noch dauert, bis Cannabis legalisiert wird – was kann man jetzt schon tun?

Bis das Gesetz kommt, sollte die Strafverfolgung zurückgefahren werden. Die Entkriminalisierung der Konsumenten aller Drogen kann sofort umgesetzt werden. Es sollte auch bundesweit einheitlich festgelegt werden, welche Menge man für den Eigenkonsum haben darf. Das ist noch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.

Wie soll man sich die Regulierung bei Stoffen wie Heroin vorstellen?

Das wird noch dauern. Bei Heroin gibt es schon einen legalen Zugang über den Medizinmarkt, der ausgebaut werden müsste. Meine Tendenz wäre: Hochprozentige, injizierbare Drogen gehören eher in die Apotheke, ins Arzneimittelsystem. Aber warum sollte es nicht rauchbares Opium für Erwachsene geben? Warum soll es nicht auch Coca-Cola in der originalen Zusammensetzung geben, warum Koffein, warum nicht Cocablätter? Die Blätter haben dasselbe Niveau von Koffein, was die Wirkung angeht.

Es scheint so, als seien wir mitten in einem globalen Paradigmenwechsel, was illegalisierte Drogen angeht.

Ja. Es sind weltweit neue Türen aufgestoßen, nicht zuletzt dank der »Global Commission on Drug Policy«. Uruguay hat angefangen, dann kamen Kanada und die USA. Auch die Schweiz hat jetzt ein Pilotprojekt. Die lassen verschiedene Formen von Verkaufsstellen zu, selbst eine Lottoannahmestelle kann eine Lizenz beantragen. Aber man darf die Widerstände nicht übersehen. Am Geschäft mit den Drogen wird viel verdient, an dem Tropf hängen ganze Staaten. In Afghanistan leben die Warlords vom Opium, der Staat verdient so gut wie nichts daran. In Mexiko regieren die Drogenkartelle. Man wird sehen, wie sich das alles entwickelt in den nächsten Jahren.