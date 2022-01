Triumph für Sozialdemokraten

imago images/NurPhoto Die Rechnung ist aufgegangen: Portugals Premier António Costa während einer Wahlkampfveranstaltung am 22. Januar in Lissabon

Die Sozialdemokraten vom Partido Socialista (PS) haben die Wahl in Portugal mit absoluter Mehrheit gewonnen, Premierminister António Costa kann künftig allein regieren. Am Sonntag kam der PS auf 41,68 Prozent der Stimmen, was mindestens 117 der insgesamt 230 Sitze im künftigen Parlament entspricht. Die Konservativen vom Partido Social Democrata (PSD) mussten hingegen eine historische Niederlage einstecken, sie kamen auf nur 27,8 Prozent der Stimmen.

Zweiter Gewinner der vorgezogenen Parlamentswahl ist die ultrarechte Partei Chega (Es reicht). Sie kam am Sonntag auf sieben Prozent der Stimmen und stellt fortan mit mindestens zwölf Abgeordneten die drittstärkste Kraft in der Assembleia da República in Lissabon. Auf dem vierten Platz folgt die Iniciativa Liberal, die fortan acht Parlamentarier stellen wird.

Zu den großen Verlierern gehören indes die Linkskräfte: Der Bloco de Esquerda (BE) ist künftig nur noch mit fünf statt wie zuvor 19 Abgeordneten im Parlament vertreten, das Bündnis CDU aus Grünen und Kommunistischer Partei (PCP) verlor die Hälfte seiner Mandate (sechs statt bislang zwölf).

Anfang November hatte Präsident Marcelo Rebelo de Sousa Neuwahlen ausgerufen, weil sowohl BE als auch CDU gegen den Haushaltsentwurf der Regierung für 2022 gestimmt hatten. Die beiden linken Kräfte hatten zuvor eine Minderheitsregierung des PS unter Premier Costa toleriert.

Noch am Wahlabend erklärte PSD-Spitzenkandidat Rui Rio, er sei sich nicht sicher, wie er seiner Partei weiter »nützlich sein kann«. Die Frage, ob er zurücktreten werde, beantwortete er jedoch nicht.

Der Generalsekretär der Portugiesischen Kommunistischen Partei (PCP) und CDU-Spitzenkandidat Jerónimo de Sousa betonte in einem Hotel in Lissabon, der Partido Socialista stehe nun vor der Entscheidung, »sich mit dem PSD zu verständigen oder sich mit der CDU nach links zu bewegen, um die Probleme des Landes zu lösen«. Zudem erklärte de Sousa, der im Wahlkampf zwischenzeitlich wegen einer Erkrankung ausgefallen war, im künftigen Parlament werden keine Abgeordneten des PCP-Bündnispartners, der Grünen, vertreten sein. Zuvor verfügte die Partei über zwei Parlamentarier.