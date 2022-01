Journalisten für Assange

Alastair Grant/AP Photo Protest vor dem Londoner High Court für ein Ende der US-Verfolgung von Julian Assange (24.1.2022)

Der öffentliche Druck auf die neue Bundesregierung, sich in Washington deutlich für die Freilassung von Julian Assange einzusetzen, steigt. Nachdem sie sich lange in Zurückhaltung geübt hatten, kamen am Montag erstmals führende Journalisten- und Pressefreiheitsorganisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen, um sich auf einer Solidaritätspressekonferenz für den Wikileaks-Gründer und von den USA verfolgten Journalisten auszusprechen. Denn im Laufe des Prozesses rund um die Auslieferung des gebürtigen Australiers, der seit ­April 2019 im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Isolationshaft sitzt, traten immer deutlicher die Gefahren nicht nur für Assange selbst – ihm drohen bei Verurteilung unter dem Espionage Act 175 Jahre Haft in den USA –, sondern für alle Publizisten hervor.

Mit dem Verfahren werde »ein verheerendes Signal an Journalisten und Whistleblower weltweit gesendet«, so der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbands (DJV), Frank Überall. Neben seiner Organisation beteiligten sich an der Pressekonferenz in Berlin auch Reporter ohne Grenzen (ROG), die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion (DJU) und die Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche. Auch Vertreter aus Österreich und der Schweiz waren per Video zugeschaltet.

Den oft als imperialistische Vorhut agierenden ROG ist in diesem Fall zugute zu halten, dass sie als eine von wenigen Organisationen das Auslieferungsverfahren konstant vor Ort begleitet hat, wie auch Geschäftsführer Christian Mihr betonte. Als Assange jedoch 2019 in einer zwischen London und Quito abgekarteten Aktion aus seinem politischen Asyl in der ecuadorianischen Botschaft heraus wegen des vermeintlichen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen verhaftet worden war, hatten es die ROG noch nicht für nötig gehalten, ihn auf die Liste der weltweit inhaftierten Journalisten zu setzen.

Überall erklärte, dass den Journalisten und Whistleblowern statt Verfolgung und Haft »Solidarität, Dankbarkeit und Schutz« für die Veröffentlichung wichtiger Informationen gebührten, »vor allem Julian Assange«. Denn: »Journalismus ist kein Verbrechen.« Zudem erinnerte er an einen Vorstoß im Deutschen Bundestag von 2017, die Position eines UN-Sonderbeauftragten für die Pressefreiheit einzurichten. Der damals einstimmig gefasste Beschluss beinhaltete, »dass auch die Beschaffung von Informationen ausdrücklich geschützt werden« und dafür ein entsprechender Kontrollmechanismus im Völkerrecht verankert werden solle. Aber, so Überall: »Irgendwie habe ich davon nicht mehr soviel gehört.«

Die DJU-Bundesgeschäftsführerin Monique Hofmann wies darüber hinaus auf den Kontext hin, in dem sich die Verfolgung Assanges abspiele. So gebe es eine Zunahme an »strategischen Einschüchterungsklagen, um kritische Berichterstattung zu stoppen«, nicht nur von seiten der Politik, sondern auch von Konzernen. Günter Bartsch vom Netzwerk Recherche wiederum betonte, dass gerade in den vergangenen Jahren Journalisten sich an internationalen Kooperationen beteiligten, bei denen es immer häufiger »um die Veröffentlichung großer Datenpakete« gehe – eben wie im Fall Assange. Und da dies auch deutsche Journalisten betreffe, sei es um so wichtiger, »dass die Bundesregierung alles daransetzt, die Auslieferung zu verhindern«. Nächste Woche wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Washington erwartet.