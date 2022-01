UN benötigen mehr als sieben Milliarden Euro für Afghanistan

Petros Giannakouris, File/AP Photo Eine Familie kampiert in Herat (29.11.2021)

New York. Nach dem größten humanitären Spendenaufruf ihrer Geschichte brauchen die Vereinten Nationen weitere Milliarden für das Krisenland Afghanistan. Benötigt werden zusätzliche 3,6 Milliarden US-Dollar (3,2 Milliarden Euro), wie die Sondergesandte Deborah Lyons am Mittwoch vor dem UN-Sicherheitsrat in New York sagte. Insgesamt steige der Bedarf 2022 damit auf umgerechnet knapp 7,1 Milliarden Euro. Dieses Geld werde für die Grundversorgung der Afghanen, unter anderem in den Bereichen Bildung und Gesundheit gebraucht, damit sich die desaströse humanitäre Lage nicht verschlechtere und die Wirtschaft stabilisiere. Nach UN-Angaben dürften in diesem Jahr 4,7 Millionen Menschen in Afghanistan an schwerer Unterernährung leiden, davon 3,9 Millionen Kinder. 131.000 Kindern drohe ohne zusätzliche Hilfe der Hungertod.

Lyons betonte zugleich, sicherstellen zu wollen, dass die herrschenden Taliban die Gelder nicht umleiten oder missbrauchen können. Hilfsorganisationen haben enorme Schwierigkeiten, Geld nach Afghanistan zu bringen. Mit der Taliban-Machtübernahme wurden internationale Überweisungen in das Land über das Swift-System ausgesetzt. Auch im Ausland geparkte Reserven der afghanischen Zentralbank in Milliardenhöhe wurden eingefroren und somit regelmäßige Bargeldlieferungen in das Land eingestellt. (dpa/jW)