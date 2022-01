Stundenlange Stromausfälle in Kasachstan, Kirgistan und Usbekistan

AP Photo/Sergei Grits Kein Strom in Kasachstan, Kirgistan und Usbekistan (Archivbild, Almaty, 11.1.2022)

Almaty. In Kasachstan, Kirgistan und Usbekistan ist am Dienstag stundenlang der Strom ausgefallen. In den drei zentralasiatischen Ländern, deren Stromnetze eng miteinander verknüpft sind, blieben U-Bahnen stehen, Flugzeuge am Boden und Menschen in Aufzügen und Skiliften stecken. Was den Ausfall verursacht hatte, war zunächst unklar.

Das Energieministerium in Usbekistan teilte mit, der Stromausfall sei durch eine Störung in Kasachstan ausgelöst worden. Am Flughafen der Hauptstadt Taschkent wurde der Flugverkehr für mehrere Stunden unterbrochen.

In Kirgistans Hauptstadt Bischkek wurden nach Angaben der Stadtverwaltung 45 Menschen aus Aufzügen in Wohnblöcken geholt. Weil Ampeln ausfielen, regelten Polizisten den Verkehr. In Kasachstan war die Stromversorgung am Dienstag nachmittag fast vollständig wiederhergestellt, wie das Energieministerium mitteilte. AFP-Reporter in der größten Stadt Almaty bestätigten die Angaben. Die Hauptstadt Nur-Sultan, die an ein anderes Stromnetz angeschlossen ist, war von dem Ausfall nicht betroffen. (AFP/jW)