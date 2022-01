Corona: Berlin setzt Präsenzpflicht an Schulen aus

Christoph Soeder/dpa Corona-Schnelltest im Klassenzimmer (Berlin, 14.4.2021)

Berlin. Angesichts steigender Coronazahlen wird in Berlin ab Dienstag die Präsenzpflicht in Schulen ausgesetzt. Die Maßnahme soll zunächst bis Ende Februar gelten, teilte die Senatsverwaltung für Bildung am Montag mit. Es gebe mittlerweile hohe Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen. Zudem hätten die Berliner Amtsärzte in der vergangenen Woche angekündigt, dass sie künftig an Schulen für direkte Kontaktpersonen keine Quarantäne mehr für Schülerinnen und Schüler aussprechen. Mit der Aussetzung der Präsenzpflicht hätten die Eltern nun »temporär mehr Flexibilität bei der Entscheidung für einen Schulbesuch ihrer Kinder«, hieß es. Der Präsenzunterricht bleibe jedoch die Regelform. Sollten sich Eltern gegen die Präsenz ihres Kinds in der Schule entscheiden, müsse das der Schule »unmittelbar formlos schriftlich« mitgeteilt werden. (dpa/jW)